RMF24

Zgłoszenie do służb wpłynęło w poniedziałek o poranku. Policja otrzymała informację o ciele unoszącym się na tafli wody przydomowego basenu w miejscowości Nądnia (powiat nowotomyski). Po przyjeździe na miejsce stwierdzono zgon 54-letniej kobiety.

Funkcjonariusze prowadzą obecnie m.in. przesłuchania świadków – informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Na miejscu pracują też kryminalni z nowotomyskiej komendy policji, pod nadzorem prokuratora. Służby ustalają dokładną przyczynę i okoliczności śmierci kobiety – sprawdzają m.in. to, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku.