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Ciało kobiety w przydomowym basenie. Tragiczne odkrycie w Wielkopolsce

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (14:56) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (14:56)

Tragiczne odkrycie w wielkopolskiej miejscowości Nądnia. Ciało 54-letniej kobiety znaleziono w przydomowym basenie – informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Ciało kobiety w przydomowym basenie. Tragiczne odkrycie w Wielkopolsce
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Zgłoszenie do służb wpłynęło w poniedziałek o poranku. Policja otrzymała informację o ciele unoszącym się na tafli wody przydomowego basenu w miejscowości Nądnia (powiat nowotomyski). Po przyjeździe na miejsce stwierdzono zgon 54-letniej kobiety.

Funkcjonariusze prowadzą obecnie m.in. przesłuchania świadków – informuje dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Na miejscu pracują też kryminalni z nowotomyskiej komendy policji, pod nadzorem prokuratora. Służby ustalają dokładną przyczynę i okoliczności śmierci kobiety – sprawdzają m.in. to, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Źródło: RMF FM
Tagi: zgon

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