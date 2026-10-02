Mieszkańcy Kłodawy przeciwko składowisku odpadów w kopalni soli. Burmistrz proponuje referendum

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Ponad 900 mieszkańców Kłodawy (woj. wielkopolskie) podpisało się pod petycją sprzeciwiającą się planom utworzenia podziemnego składowiska odpadów w wyrobiskach Kopalni Soli „Kłodawa”. Władze miasta chcą przeprowadzić referendum w tej sprawie.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się spotkanie władz gminy, mieszkańców oraz przedstawicieli Kopalni Soli „Kłodawa”.

Przez ponad trzy godziny dyskutowano o kontrowersyjnym pomyśle składowania odpadów w pustych wyrobiskach kopalni oraz o przyszłości zakładu.

Burmistrz miasta Piotr Michalak podkreślił, że spotkanie było odpowiedzią na petycję podpisaną przez ponad 900 osób. Dokument ten w najbliższym czasie ma zostać rozpatrzony przez radnych. W trakcie debaty burmistrz zaproponował przeprowadzenie gminnego referendum, które miałoby dać odpowiedź na pytanie, co mieszkańcy myślą w tej sprawie.

Wtedy każdy z pełną odpowiedzialnością w zaciszu kabiny wyborczej podjąłby decyzję – powiedział Piotr Michalak.

Obawy mieszkańców

Większość mieszkańców obecnych na spotkaniu wyraziła sprzeciw wobec planów składowania odpadów w kopalni. Wskazywano na potencjalne zagrożenia dla środowiska, negatywny wpływ na ruch turystyczny oraz spadek zaufania do produktów oferowanych przez kopalnię.

Pojawiły się także propozycje, by wyrobiska wypełniać innymi materiałami, a władze spółki zachęcano do ubiegania się o dofinansowanie na ten cel ze środków państwowych.

Z kolei przedstawiciele załogi kopalni argumentowali, że wypełnienie pustych wyrobisk jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, aby zapobiec osiadaniu gruntu. Podkreślali, że to wymóg stawiany przez Wyższy Urząd Górniczy, a alternatywne rozwiązania mogą kosztować nawet 1,5 miliarda złotych.

Mieszkańcy chcą referndum

Pomysł przeprowadzenia referendum spotkał się z poparciem mieszkańców. To referendum to jest doskonała propozycja – oceniła uczestniczka spotkania Barbara Bilska.

Prezes Kopalni Soli „Kłodawa” Andrzej Sadowski nie wykluczył takiego rozwiązania, ale zaproponował, by poczekać na wyniki niezależnych analiz naukowych, które mają zostać przygotowane przez PIG-PIB i AGH w Krakowie. Opracowanie ekspertyz może potrwać około pół roku.

Kopalnia Soli „Kłodawa” to największa czynna kopalnia soli kamiennej w Polsce, zatrudniająca około 740 osób. Od 1956 roku wydobywa się tu sól, a na terenie zakładu znajduje się najgłębsza w kraju podziemna trasa turystyczna.