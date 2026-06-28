RMF24

W Kopydłowie Nowym koło Konina ( Wielkopolskie) doszło do wybuchu w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich została wydobyta na zewnątrz z poważnymi poparzeniami i znajduje się w spzitalu. Druga osoba - kobieta- utknęła pod gruzami. Na szczęście udało się ją bezpiecznie ewakuować.

Do wybuchu w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce doszło w niedzielę przed południem.

Jak informował reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, to budynek gospodarczy przerobiony na mieszkanie.

Poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich z poparzeniami trafiła do szpitala.

Pod gruzami utknęła jeszcze jedna osoba - to kobieta, z którą strażacy mieli cały czas kontakt.

Trudna akcja ratunkowa

Na miejsce dojechały specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Strażacy starali się dostać do kobiety, która utknęła pod gruzami.

Mieli z nią kontakt, wiedzieli gdzie przebywa. Jak podkreślają, akcja musiała zostać przeprowadzona z dużą ostrożnością.

Przed godz. 13.00 poinformowano, że akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem.

Udało się ewakuować z gruzowiska przytomną kobietę i przekazać ją ratownikom medycznym.

W pobliżu czekał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu.

Będzie to ustalać policja.