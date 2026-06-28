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Wybuch w budynku w Wielkopolsce. Kobieta wyciągnięta spod gruzów

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 28 czerwca (10:46) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 czerwca (13:07)

W Kopydłowie Nowym koło Konina ( Wielkopolskie) doszło do wybuchu w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich została wydobyta na zewnątrz z poważnymi poparzeniami i znajduje się w spzitalu. Druga osoba - kobieta- utknęła pod gruzami. Na szczęście udało się ją bezpiecznie ewakuować.

Wybuch w budynku w Wielkopolsce. Kobieta wyciągnięta spod gruzów
Komenda Miejska PSP w Koninie /Straż pożarna
  • W Kopydłowie Nowym koło Konina doszło do wybuchu w budynku gospodarczym przerobionym na mieszkanie, w wyniku czego poszkodowane zostały dwie osoby.
  • Jedna osoba z poważnymi poparzeniami została wydobyta i jest pod opieką ratowników, druga znajdowała się pod gruzami.
  • Akcja ratunkowa z udziałem specjalistycznych grup z Poznania i Łodzi zakończyłą się sukcesem.

Do wybuchu w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce doszło w niedzielę przed południem. 

Jak informował reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, to budynek gospodarczy przerobiony na mieszkanie. 

Poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich z poparzeniami trafiła do szpitala.

Pod gruzami utknęła jeszcze jedna osoba - to kobieta,  z którą strażacy mieli cały czas kontakt. 

Trudna akcja ratunkowa

Na miejsce dojechały specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Strażacy starali się dostać do kobiety, która utknęła pod gruzami. 

Mieli z nią kontakt, wiedzieli gdzie przebywa. Jak podkreślają, akcja musiała zostać przeprowadzona z dużą ostrożnością. 

Przed godz. 13.00 poinformowano, że akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem. 

Udało się ewakuować z gruzowiska przytomną kobietę i przekazać ją ratownikom medycznym. 
W pobliżu czekał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu.

Będzie to ustalać policja. 

Źródło: RMF FM

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