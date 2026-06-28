Do wybuchu w Kopydłowie Nowym koło Konina w Wielkopolsce doszło w niedzielę przed południem.
Jak informował reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, to budynek gospodarczy przerobiony na mieszkanie.
Poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich z poparzeniami trafiła do szpitala.
Pod gruzami utknęła jeszcze jedna osoba - to kobieta, z którą strażacy mieli cały czas kontakt.
Trudna akcja ratunkowa
Na miejsce dojechały specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Strażacy starali się dostać do kobiety, która utknęła pod gruzami.
Mieli z nią kontakt, wiedzieli gdzie przebywa. Jak podkreślają, akcja musiała zostać przeprowadzona z dużą ostrożnością.
Przed godz. 13.00 poinformowano, że akcja ratunkowa zakończyła się sukcesem.
Udało się ewakuować z gruzowiska przytomną kobietę i przekazać ją ratownikom medycznym.
W pobliżu czekał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu.
Będzie to ustalać policja.