Do wypadku doszło w środę po południu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Kiszkowo w powiecie gnieźnieńskim.
Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że „41-latek, kierujący Audi Q5, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie zderzył się z pociągiem towarowym relacji Gniezno – Stawiany”.
Kierujący autem zginął na miejscu. Maszynista pociągu był trzeźwy.
„Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci wydziału ruchu drogowego, którzy ustalają przyczyny i okoliczności wypadku” – podała policja.