RMF24

Do tragicznego wypadku doszło w środę po południu w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-latek, prowadzący Audi Q5, wjechał na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod pociąg towarowy. Mężczyzna zginął.

Tragiczny wypadek w Kiszkowie, fot. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie

Tragiczny wypadek w Kiszkowie, fot. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie / materiały udostępnione

Do wypadku doszło w środę po południu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Kiszkowo w powiecie gnieźnieńskim.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że „41-latek, kierujący Audi Q5, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie zderzył się z pociągiem towarowym relacji Gniezno – Stawiany”.

Kierujący autem zginął na miejscu. Maszynista pociągu był trzeźwy.

„Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci wydziału ruchu drogowego, którzy ustalają przyczyny i okoliczności wypadku” – podała policja.