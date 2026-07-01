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Wjechał Audi Q5 wprost pod pociąg towarowy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 1 lipca (16:44)

Do tragicznego wypadku doszło w środę po południu w Kiszkowie w Wielkopolsce. 41-latek, prowadzący Audi Q5, wjechał na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pod pociąg towarowy. Mężczyzna zginął.

Wjechał Audi Q5 wprost pod pociąg towarowy
Tragiczny wypadek w Kiszkowie, fot. Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie /materiały udostępnione
  • Kierowca Audi Q5 zginął po zderzeniu z pociągiem towarowym.
  • Maszynista pociągu był trzeźwy.
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Do wypadku doszło w środę po południu na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Kiszkowo w powiecie gnieźnieńskim.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że „41-latek, kierujący Audi Q5, z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, gdzie zderzył się z pociągiem towarowym relacji Gniezno – Stawiany”.

Kierujący autem zginął na miejscu. Maszynista pociągu był trzeźwy.

„Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci wydziału ruchu drogowego, którzy ustalają przyczyny i okoliczności wypadku” – podała policja.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Pociąg

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