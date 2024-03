Innowacyjny recyklomat ma trafić w przyszłym roku na ulice miast. Przy udziale Łukasiewicz-Poznańskiego Instytutu Technologicznego powstaje butelkomat, który będzie zwracał pieniądze za butelki na konto nawet w przypadku, gdy nie będziemy mieli przy sobie karty płatniczej. Wystarczy powiedzenie kilku słów.

/ Materiały prasowe

W Poznaniu powstaje polski recyklomat, czyli automat do butelek, który zwróci środki na konto bez użycia karty płatniczej. Obecnie Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny i firma Czysta Polska poszukują podmiotów, które przetestują urządzenie. Pilotaż ma odbyć się już w wakacje.

W przyszłym roku zacznie obowiązywać w Polsce system kaucyjny. Obowiązek przyjmowania zużytych butelek i puszek będą miały wszystkie sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. Mniejsze mogą dołączyć do systemu, ale nie muszą. Doświadczenie państw europejskich, które wprowadziły już system kaucyjny, pokazuje, że obroty sklepów, które nie przystąpią do systemu kaucyjnego mogą spaść nawet do 30 proc. - mówi Paweł Skwarczowski, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Czysta Polska. Klienci bowiem zazwyczaj robią zakupy tam, gdzie mogą przy okazji oddać butelki i puszki i odzyskać kaucję - dodaje.

Nowy butelkomat będzie oferować wszystkie opcje oddawania klientom zapłaconej przy zakupie kaucji: od zwrotu na kartę płatniczą, po tradycyjny kwitek, z którym klient udaje się do sklepowej kasy. Nowością i unikatowym rozwiązaniem ma być zwrot na konto bez konieczności podawania jego numeru czy posiadania przy sobie karty.

Tworzymy algorytm, który pozwoli zakodować dowolny numer konta bankowego za pomocą kilku słów. Będzie to wyglądało w taki sposób, że podczas zwrotu butelki przy recyklomacie wystarczy powiedzieć np. ciąg trzech, określonych słów i kaucja automatycznie trafi na nasze konto, bez podawania innych danych czy np. przykładania karty lub telefonu. Kiedy wychodzimy wyrzucić śmieci lub jesteśmy na plaży, nie mamy ze sobą telefonu czy portfela, dlatego ten system ma działać możliwe najprościej dla odbiorcy - wyjaśnia Tomasz Markowski z Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Mechanizm, który pozwoli zakodować numer rachunku, będzie dostępny na naszej stronie internetowej, ale możemy też przekazać go bankom, które udostępnią go w swoich aplikacjach - dodaje.

Testy nowych recyklomatów mają odbyć się latem tego roku.