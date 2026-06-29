RMF24

Miniona noc okazała się wyjątkowo trudna dla mieszkańców północnych powiatów województwa lubuskiego i Wielkopolski. Po upalnych dniach przez zachodnią część kraju przeszły gwałtowne burze, które spowodowały liczne zniszczenia. Strażacy interweniowali prawie 300 razy.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim w Wielkopolsce.

W Pile (Wielkopolskie) doszło do groźnego incydentu – piorun uderzył w rozdzielnię elektryczną, co doprowadziło do wybuchu pożaru.

W miejscowości Jaraczewo strażacy zostali wezwani do uszkodzonego dachu.

Łącznie wielkopolscy strażacy interweniowali 112 razy.

Jeszcze więcej pracy mieli strażacy z województwa lubuskiego, gdzie odnotowano ponad 150 interwencji, głównie w powiecie strzelecko-drezdeneckim.

Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew – mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej.

Uszkodzone dachy i zabezpieczanie kempingów

W miejscowości Świniary strażacy musieli zabezpieczać uszkodzone dachy. Trzy dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary – mówi strażak.

Zgłoszenia dotyczyły także zabezpieczania kempingów nad jeziorami, gdzie silny wiatr i opady mogły stanowić zagrożenie dla wypoczywających.

Mimo licznych interwencji i poważnych zniszczeń nie ma informacji o osobach poszkodowanych w wyniku nocnych burz.

Służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych, ponieważ pogoda wciąż może być niebezpieczna.

