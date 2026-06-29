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Burzowa noc na zachodzie Polski. Setki interwencji po gwałtownych nawałnicach

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 czerwca (07:29) Aktualizacja: Dzisiaj, 29 czerwca (07:31)

Miniona noc okazała się wyjątkowo trudna dla mieszkańców północnych powiatów województwa lubuskiego i Wielkopolski. Po upalnych dniach przez zachodnią część kraju przeszły gwałtowne burze, które spowodowały liczne zniszczenia. Strażacy interweniowali prawie 300 razy.

Burzowa noc na zachodzie Polski. Setki interwencji po gwałtownych nawałnicach
X/ Zrzut ekranu/Sieć Obserwatorów Burz /Shutterstock
  • W nocy nad północnymi powiatami województwa lubuskiego i Wielkopolski przeszły gwałtowne burze, które spowodowały liczne zniszczenia.
  • Strażacy interweniowali prawie 300 razy.
  • Najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim (Wielkopolska) oraz strzelecko-drezdeneckim (Lubuskie).
  • Mimo poważnych zniszczeń nie odnotowano osób poszkodowanych

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiatach pilskim i czarnkowsko-trzcianeckim w Wielkopolsce. 

W Pile (Wielkopolskie) doszło do groźnego incydentu – piorun uderzył w rozdzielnię elektryczną, co doprowadziło do wybuchu pożaru. 

W miejscowości Jaraczewo strażacy zostali wezwani do uszkodzonego dachu. 

Łącznie wielkopolscy strażacy interweniowali 112 razy.

 

Jeszcze więcej pracy mieli strażacy z województwa lubuskiego, gdzie odnotowano ponad 150 interwencji, głównie w powiecie strzelecko-drezdeneckim. 

Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew – mówi mł. bryg. Arkadiusz Kaniak z lubuskiej straży pożarnej.

 

Uszkodzone dachy i zabezpieczanie kempingów

W miejscowości Świniary strażacy musieli zabezpieczać uszkodzone dachy. Trzy dachy zostały uszkodzone w miejscowości Świniary – mówi strażak. 

Zgłoszenia dotyczyły także zabezpieczania kempingów nad jeziorami, gdzie silny wiatr i opady mogły stanowić zagrożenie dla wypoczywających.

Mimo licznych interwencji i poważnych zniszczeń nie ma informacji o osobach poszkodowanych w wyniku nocnych burz. 

Służby apelują o ostrożność i śledzenie komunikatów pogodowych, ponieważ pogoda wciąż może być niebezpieczna.
 

 

Źródło: RMF FM
Tagi: burze nawałnice

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