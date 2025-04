W Muzeum Archeologicznym w Poznaniu ruszyła wyjątkowa ekspozycja poświęcona Bolesławowi Chrobremu. Wystawa "Bolesław Chrobry z Poznania po władzę i koronę" to pierwszy etap całorocznego projektu związanego z jubileuszem 1000-lecia koronacji pierwszego polskiego króla. Na odwiedzających czekają nie tylko zabytki, lecz także interaktywne atrakcje i bogaty program wydarzeń towarzyszących.

Pomnik Mieszka I i Bolesława Chrobrego w kaplicy Królów Polskich / Jan Morek / PAP

Pierwszy polski król w centrum uwagi

Otwarcie pierwszej części wystawy w Pałacu Górków to początek szeroko zakrojonych obchodów, których celem jest uczczenie postaci Bolesława Chrobrego - pierwszego koronowanego władcy Polski. Projekt obejmuje trzyczęściową ekspozycję, cykl wykładów popularnonaukowych, lekcje muzealne, warsztaty edukacyjne oraz publikację dwutomowej książki.

Ekspozycja w Muzeum Archeologicznym przybliża realia życia w państwie Bolesława Chrobrego - religię, kulturę, gospodarkę, prawo i organizację sił zbrojnych. Narracja opiera się na starannie wybranych zabytkach z epoki, a na dziedzińcu muzeum działa punkt edukacyjny, gdzie można dotknąć, przymierzyć i doświadczyć historii - od uzbrojenia po ozdoby z epoki.

Poznań - kolebka państwowości i miejsce pochówku króla

Cały projekt osadzony jest mocno w kontekście Poznania - miasta, w którym urodził się i został pochowany Bolesław Chrobry. W czerwcu planowane są otwarcia kolejnych dwóch części wystawy, które zlokalizowane będą na Ostrowie Tumskim - w kościele NMP in Summo oraz w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci. Tam zwiedzający zobaczą m.in. relikty architektoniczne związane z działalnością władcy.

Miejsce to, historyczne centrum początków polskiej państwowości i Kościoła, regularnie gości wykłady tematyczne, odbywające się w wybrane piątki. W obchody jubileuszu włączają się także inne wydarzenia kulturalne, jak Europejska Noc Muzeów (17 maja) czy XXI Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą (30 maja - 1 czerwca), zatytułowany "Królowie, trony i koronacje".

Wystawa w Muzeum Archeologicznym będzie dostępna dla zwiedzających do końca roku. To wyjątkowa okazja, by na nowo odkryć znaczenie Bolesława Chrobrego i jego roli w dziejach Polski - nie tylko jako króla, ale też symbolu rodzącej się polskiej państwowości.