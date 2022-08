Minionej nocy w północnej części Polski można było obserwować zorzę. Jeżeli dopisze pogoda - dzisiejszej nocy też będzie można zobaczyć to zjawisko. Co więcej, szacuje się, że będzie jeszcze lepiej widoczne.

/ Shutterstock

W nocy z 17 na 18 sierpnia mogliśmy z terenu Polski obserwować zorzę polarną. Było to związane z faktem, że dzień wcześniej ze Słońca wyrzucony został ogromny wielki blok materii, który nazywa się często koronalnym wyrzutem materii.

Szacuje się, że o ile wczorajsza burza geomagnetyczna była na poziomie G2, czyli średnia, to kolejne wyrzuty materii doprowadzą, że tej nocy w ziemskim polu magnetycznym będzie burza na poziomie G3, czyli silna. Zorza polarna jest jednym z przejawów burzy geomagnetycznej i szacuje się, że tej nocy będzie lepiej widoczna niż wczoraj.

Czym jest zorza polarna?

Są to rozpędzone cząstki wiatru słonecznego, które docierają do ziemskiej magnetosfery i wlewają się niejako poprzez magnetosferę w obszarach podbiegunowych i na wysokości około 100 może 90 km, zderzają się z cząstkami ziemskiej atmosfery powodując ich świecenie - mówi astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Żeby obserwować zorzę to po pierwsze musi być oczywiście bezchmurna pogoda. Musimy patrzeć w kierunku północnym, najlepiej znaleźć na niebie Wielki Wóz i patrzeć troszkę na prawo od Wielkiego Wozu. Jednak najważniejsza informacja jest taka, że dzisiejszego wieczora Księżyc wschodzi około 23:20, więc powinniśmy wtedy, gdy już jest ciemno, ale jeszcze przed wschodem księżyca, w ciemnym miejscu poza miastem spróbować tę zorzę zobaczyć. Będzie to najprawdopodobniej takie purpurowo fioletowe świecenie północnej części nieba - wyjaśnia astronom.

Jeżeli ktoś ma aparat fotograficzny i potrafi wykonywać fotografie z dłuższym czasem ekspozycji - jednej, dwóch albo pięciu sekund, to można spróbować ustawić aparat fotograficzny na statywie i takie zdjęcia północnej części nieba wykonać. Kolory zorzy związane są z tym, jakie cząstki w atmosferze ziemskiej są pobudzane do świecenia. Najczęściej jest kolor czerwony i kolor zielony. To są te cząstki, które najczęściej występują - azotu i tlenu.

Jeżeli udało się wam zobaczyć zorzę polarną i zrobiliście zdjęcie tego niezwykłego zjawiska, to prześlijcie je do nas na adres fakty@rmf.fm. Opublikujemy je na naszej stronie.