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Ustawiali stłuczki. Rachunek mogą zapłacić też uczciwi kierowcy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 7 lipca (08:45)

Policjanci z CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Przestępcom najprawdopodobniej udało się wyłudzić około pół miliona złotych.

Ustawiali stłuczki. Rachunek mogą zapłacić też uczciwi kierowcy
Rozbito grupę wyłudzającą odszkodowania. Podejrzani organizowali fikcyjne kolizje (fot. CBŚP) /Policja

Do zatrzymań doszło w wyniku współpracy funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Śledztwo wykazało, iż od 2017 r. członkowie grupy organizowali i zgłaszali do ubezpieczycieli fikcyjne zdarzenia drogowe. Ci wypłacali odszkodowania za kolizje, których nie było. Ustalono już co najmniej 50 takich zdarzeń. Wyłudzić miano ok. 500 tys. zł.

W drugiej połowie czerwca policjanci zatrzymali 10 osób na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród nich są m.in. mieszkańcy powiatu szczycieńskiego. Lider grupy, wraz z partnerką, miał zajmować się wyszukiwaniem osób gotowych do udziału w fikcyjnych kolizjach. Miał również legalizować pieniądze z przestępstw.

Jednym z zatrzymanych jest także pracownik biura ubezpieczeniowego. Miał on zawierać umowy OC i AC na pojazdy wykorzystywane do pozorowanych zdarzeń drogowych.

Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, podrabiania dokumentacji oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji ubezpieczeniowej. Jedna osoba została aresztowana. Śledztwo trwa.

Stróże prawa zwrócili uwagę, że przez takich złoczyńców cierpią nie tylko ubezpieczyciele, ale i ich uczciwi klienci. Wyłudzanie odszkodowań generuje straty, a te mogą przyczynić się do wzrostu składek. Kolizja pozorowana może także przemienić się w rzeczywisty wypadek – wskazują mundurowi.

Źródło: RMF24

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