Ustawiali stłuczki. Rachunek mogą zapłacić też uczciwi kierowcy

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Policjanci z CBŚP zatrzymali 10 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Przestępcom najprawdopodobniej udało się wyłudzić około pół miliona złotych.

Do zatrzymań doszło w wyniku współpracy funkcjonariuszy z Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Śledztwo wykazało, iż od 2017 r. członkowie grupy organizowali i zgłaszali do ubezpieczycieli fikcyjne zdarzenia drogowe. Ci wypłacali odszkodowania za kolizje, których nie było. Ustalono już co najmniej 50 takich zdarzeń. Wyłudzić miano ok. 500 tys. zł.

W drugiej połowie czerwca policjanci zatrzymali 10 osób na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Wśród nich są m.in. mieszkańcy powiatu szczycieńskiego. Lider grupy, wraz z partnerką, miał zajmować się wyszukiwaniem osób gotowych do udziału w fikcyjnych kolizjach. Miał również legalizować pieniądze z przestępstw.

(fot. CBŚP) / Policja

Jednym z zatrzymanych jest także pracownik biura ubezpieczeniowego. Miał on zawierać umowy OC i AC na pojazdy wykorzystywane do pozorowanych zdarzeń drogowych.

Zatrzymani usłyszeli m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, podrabiania dokumentacji oraz poświadczania nieprawdy w dokumentacji ubezpieczeniowej. Jedna osoba została aresztowana. Śledztwo trwa.

Stróże prawa zwrócili uwagę, że przez takich złoczyńców cierpią nie tylko ubezpieczyciele, ale i ich uczciwi klienci. Wyłudzanie odszkodowań generuje straty, a te mogą przyczynić się do wzrostu składek. Kolizja pozorowana może także przemienić się w rzeczywisty wypadek – wskazują mundurowi.