Coraz bliżej oddania do użytku przebudowanej i rozbudowanej olsztyńskiej hali widowiskowo-sportowej Urania. Trwają właśnie odbiory techniczne. Jeżeli nie będzie zastrzeżeń, to w połowie grudnia odbędzie się tam pierwsza impreza.

/ Urząd Miasta Olsztyna/olsztyn.eu / Materiały prasowe

To jeden z największych projektów realizowanych w ostatnich miesiącach w stolicy Warmii i Mazur. Zgodnie z formalnymi wpisami, wykonawca zakończył prace budowlane 15 listopada, a teraz mogły zacząć się kolejne procedury.

Nadal trwają drobne prace związane z porządkowaniem terenu i obiektu, a także jego wyposażaniem. To jednak nie przeszkadza w realizowaniu następnych działań - mówi prezydent Piotr Grzymowicz.

Halę wizytują przedstawiciele straży pożarnej i SANEPiD-u. To niezbędne, by uzyskać potwierdzenie, że obiekt został wykonany zgodnie z wszelkimi normami i jest bezpieczny dla użytkowników. Ta procedura powinna potrwać kilkanaście dni. Gdy dostaniemy pozytywne opinie, będziemy mogli je przekazać Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego - dodaje prezydent Olsztyna.

Nowa hala pomieści ok. 4 tys. widzów. Boisko do gry w siatkówkę, piłkę ręczną, koszykówkę, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, badmintona, futsal - to tylko niektóre z funkcjonalności głównej bryły. Natomiast w mniejszej znajdują się m.in. sala treningowo-rozgrzewkowa z miejscami na widowni dla tysiąca osób, sala podnoszenia ciężarów, judo, siłownia. Z mniejszą bryłą sąsiaduje kryte lodowisko. Natomiast pod halą powstał podziemny parking.

Oficjalne oddanie Uranii do użytku jest zaplanowane na weekend 15-17 grudnia. Wtedy ma odbyć się Galaktyczny Benefis Uranii. W głównym punkcie programu, piątkowym Koncercie Gwiazd, wystąpią: Ania Dąbrowska, Anita Lipnicka, Ralph Kaminski, Błażej Król, Wojtek Urbański oraz zespół Czerwony Tulipan. W części sportowej będzie można zobaczyć pokaz uczniów olsztyńskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, trenujących gimnastykę sportową i taekwondo olimpijskie.

W części tanecznej, wyreżyserowanej przez olsztyniankę, popularną Iwonę Pavlović, pojawią się takie zespoły jak Carnivals Stars, Studio Rytm, pracownia Tańca Pryzmat, formacja Jantar z Elbląga i zawodowi tancerze z "Tańca z gwiazdami".





17 grudnia swój pierwszy mecz w Uranii rozegrać ma Indykpol AZS Olsztyn.