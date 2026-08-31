Tańsze bilety i parkowanie tylko dla wybranych? Od 1 września zmiany w Olsztynie

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Od 1 września 2026 roku mieszkańców Olsztyna czekają duże zmiany. Nowe zasady korzystania z komunikacji miejskiej oraz Strefy Płatnego Parkowania mają być ukłonem w stronę osób rozliczających podatki w stolicy Warmii i Mazur. Co się zmieni?

Od 1 września zmieniają się zasady korzystania z komunikacji miejskiej oraz Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie.

Od początku roku szkolnego wprowadzony zostanie podział na dwie strefy komunikacyjne. „Strefa 1” obejmie miasto w granicach administracyjnych, natomiast „strefa 2” – gminy ościenne, takie jak Dywity, Jonkowo czy Barczewo. Oznacza to różne ceny biletów w zależności od tego, gdzie podróżujemy.

Nowe bilety

W ofercie pojawią się nowe bilety: 15-minutowy za 3,40 zł (normalny) i 1,70 zł (ulgowy) oraz 45-minutowy za 4 zł (normalny) i 2 zł (ulgowy). W weekendy dostępny będzie bilet grupowy dla maksymalnie pięciu osób w obu strefach, w cenie 40 zł.

Największą nowością są jednak specjalne bilety okresowe dla osób rozliczających PIT w Olsztynie. Za 30-dniowy bilet imienny w „strefie 1” mieszkańcy zapłacą 90 zł (normalny) lub 45 zł (ulgowy), podczas gdy osoby niepłacące podatków w mieście – aż 130 zł. Bilet 90-dniowy to koszt 260 zł (normalny) i 130 zł (ulgowy). W ofercie znajdzie się też bilet Dużej Rodziny za 160 zł.

Nowoczesna aplikacja i cyfrowe udogodnienia

Nowa taryfa zostanie zintegrowana z miejską aplikacją mobilną mOKM. Za jej pośrednictwem pasażerowie będą mogli potwierdzić status mieszkańca i skorzystać z przysługujących ulg.

Aplikacja ma być nie tylko mobilnym biletem, ale również platformą łączącą miejskie usługi i ofertę lokalnych firm.

Zmiany w strefie płatnego parkowania

Jednocześnie od 1 września zmiany obejmą Strefę Płatnego Parkowania. Dzięki systemowi e-kontroli weryfikacja opłat ma być prostsza i szybsza.

Mieszkańcy rozliczający PIT w Olsztynie zapłacą mniej – za 15-minutowy postój w podstrefie „C” 1,40 zł, a w „T” – 0,90 zł. Dla pozostałych ceny będą wyższe – odpowiednio 2,20 zł i 1 zł.

Godzina parkowania to koszt 6,90 zł w „C” i 3,50 zł w „T”, natomiast dla Olsztynian – 4,50 zł i 3 zł.

Abonament miesięczny dla osób spoza miasta wyniesie 300 zł, a dla mieszkańców – 250 zł.