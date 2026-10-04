Serwal Gustaw uciekł z posesji w Orzyszu. Policja wydała komunikat

RMF24

Serwal sawannowy uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach. Trwają poszukiwania. Policja wydała komunikat w tej sprawie.

Zgłoszenie o zaginięciu serwala sawannowego wpłynęło w niedzielę do Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Kot wabi się Gustaw, uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu.

„Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112” – przekazała w komunikacie policja.

Serwal w czerwonych szelkach

Z informacji zamieszczonej na profilu społecznościowym Urzędu Miasta Orzysza wynika, że serwal uciekł minionej nocy, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki, może być wystraszony.

Serwale żyją w naturze w Afryce, głównie na terenach porośniętych wysoką trawą. Mogą ważyć 7-18 kg i mieć 50-90 cm w kłębie. Mają krótką sierść barwy piasku z czarnymi cętkami, krótki ogon i charakterystyczne duże uszy. Podczas polowania potrafią wyskoczyć na wysokość nawet 3 m. Na posiadanie tego gatunku dzikiego kota w domu nie jest potrzebne specjalne zezwolenie, ale powinno być to zgłoszone w urzędzie miasta lub starostwie.