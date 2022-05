Międzynarodowa Noc Muzeów już na stałe zagościła w polskim kalendarzu. W tym czasie muzea nie tylko otwierają się w godzinach wieczornych i nocnych, ale przedstawiają też specjalną na ten czas ofertę. Zebraliśmy dla was ciekawe oferty z regionu.

/ Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie / Materiały prasowe

Muzeum Warmii i Mazur

W Olsztynie na Noc Muzeów zaprasza m.in. Muzeum Warmii i Mazur. Na dziedzińcu zamku rozstawi się obóz rycerski, gdzie będzie można wziąć udział w pokazach, tańcach, grach i zabawach. Będzie można skosztować chleba ze smalcem. Premierowo wystąpi też zespół Krive. Osoby, które lubią podziwiać nocne widoki będą mogły wejść na wieżę zamku. Jeżeli chdzi o wystawy, to będzie można obejrzeć m.in. damską gotowalnię, czyli inaczej toaletkę sprzed lat. Będzie też wystawa "Mikołaj Kopernik w sztuce medalerskiej". Poligloci będą mogli się dokształcić z łaciny. Wejście już od 19:00. Zamknięcie bram o 23:00.

Miejski Ośrodek Kultury

Na Noc Muzeów zaprasza też Miejski Ośrodek Kultury. Od 18:00 do północy otwarte będą Tartak i Zajezdnia przy ulicy Knosały. Obok podziwiania wystaw będzie można także wziąć udział w grze terenowej. Gra "Podchody w Parku Centralnym" startuje o 18:00 przy Zajezdni Trolejbusowej. Wieczorna gra terenowa dla małych i dużych dzieciórów! Przenosimy się w czasie i wracamy do tradycyjnych zabaw podwórkowych. Będzie trochę śmiesznie, trochę strasznie a na pewno bardzo zabawnie! - czytamy w opisie gry.

W Tartaku odbędzie się wernisaż wystawy "Fotograf przyjechał" ze słowem wstępnym Piotra Jamskiego z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. Wystawa prezentuje mieszkańców dawnych Prus Wschodnich na fotografiach ze zbioru Urzędu Konserwatora Prus Wschodnich w Królewcu. Wraz z ludźmi sportretowana została kultura i sposób życia, znane dziś jedynie z literatury, historii i przekazów ustnych.

Muzeum Przyrody

Muzeum Przyrody będzie czynne od 19:00 do 23:00. W programie m.in. wykład - "Obce i nowe gatunki zwierząt kręgowych w faunie Warmii i Mazur". Wykład będzie zaprezentowany dwukrotnie - o 20:00 i o 22:00. Oprócz tego w Muzeum odbędą się warsztaty rodzinne o obcych gatunkach zwierząt na Warmii i Mazurach. Muzealnicy zapraszają też na zabawę edukacyjną - "Przyrodnicze zagadki w parku przy Muzeum".

Nocna linia muzealna

Nocna Linia Muzealna (kurs co 30 minut) to specjalnie przygotowane dwa eko-busy, które będą bezpłatnie przewozić uczestników Międzynarodowej Nocy Muzeów w Olsztynie do instytucji kultury zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Na trasie przejazdu znajdują się m. in. Muzeum Przyrody, BWA Galeria Sztuki, Olsztyńskie Planetarium, Dom Gazety Olsztyńskiej, Muzeum Warmii i Mazur (zamek).



Skansen w Olsztynku

O 18:30 zapraszamy na otwarcie najnowszej wystawy "Galeria Mazurskiego Portretu. Moi i Twoi Sąsiedzi" - Pana Waldemara Mierzwy. Wernisaż odbędzie się przed obiektem z Burdajn - czytamy w zapowiedzi Nocy Muzeów. Kolejny punkt programu to zwiedzanie Muzeum wieczorową porą - oprowadzać będą etnografowie po specjalnie na tę okazję przygotowanych wystawach. Spacer z muzealnikiem odbędzie się o godz. 19:30 i 20:00 (zbiórka na placu kamiennym przy kościele).

Zwieńczeniem wieczornych atrakcji (o godz. 21.00) będzie koncert zespołu Chrust prezentującego słowiańską muzykę w stylu etno elektro. Zespół Chrust z Gdańska jest laureatem wielu folkowych konkursów muzycznych, wygrał ubiegłoroczną edycję konkursu młodych kapel Fest Muza. Koncert odbędzie się w malowniczym plenerze skansenu, gdzie naturalną scenografię będzie tworzyć chałupa z Chojnika.