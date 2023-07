Sejm zajmuje się dziś projektem obywatelskim w sprawie zmian w prawie oświatowym, nazywanym "lex Czarnek 3.0". Zdaniem nauczycieli i ekspertów ograniczy on obecność organizacji pozarządowych w szkołach.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na sali obrad Sejmu w Warszawie / Radosław Pietruszka / PAP

Projekt nowelizacji ustawy prawo oświatowe został złożony w Sejmie 19 lipca przez Inicjatywę Obywatelską "Chrońmy dzieci". W błyskawicznym tempie pokonał ścieżkę legislacyjną - dwa dni od złożenia został skierowany do pierwszego czytania.

Dlaczego "lex Czarnek 3.0"

Pomysłodawcy zmian chcą ograniczenia swobody działań stowarzyszeń i organizacji w szkołach i przedszkolach. W ustawie znalazł się m.in. taki oto zapis:

Cytat W przedszkolu oraz szkole zabroniona jest działalność stowarzyszeń i innych organizacji, promujących zagadnienia związane z seksualizacją dzieci

Jak zaznaczają krytycy projektu, pomysłodawcy nowelizacji chcą zamknąć szkolne drzwi przed niektórymi organizacjami pozarządowymi, a więc zupełnie jak oprotestowana i dwukrotnie zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa forsowana przez ministra edukacji Przemysława Czarnka.