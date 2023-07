Rozwiązania cyfrowe i wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie. W takim projekcie badawczym biorą udział trzy uczelnie skupione w Lubelskie Unii Cyfrowej. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował w poniedziałek o przekazaniu 25 mln zł na rozwój inicjatywy.

Przemysław Czarnek, Zbigniew Wojciechowski, Wojciech Załuska / Wojtek Jargiło / PAP

Chcemy wykorzystać potencjał naszych uniwersytetów i uczelni lubelskich - w szczególności Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego - po to, ażeby ich potencjał informatyczny dotyczący technologii przyszłości można było wykorzystać dla celów medycznych. Wszystko po to, żeby nasi pacjenci teraz i w najbliższej przyszłości byli diagnozowani zdecydowanie lepiej i szybciej, co przełoży się na skuteczniejszą terapię - mówił szef MEiN.

W projekcie biorą udział Uniwersytet Medyczny, Politechnika Lubelska i Uniwersytet Przyrodniczy.

Mówiąc o założeniach Lubelskiej Unii Cyfrowej, Przemysław Czarnek wskazał, że trzy współpracujące ze sobą uczelnie mają szansę zostać "awangardą europejską" w zastosowaniu nowoczesnych technik i nowości w świecie informatycznym, a w szczególności sztucznej inteligencji.

O ile technologia ta wywołuje duże kontrowersje, o tyle Czarnek twierdzi, że "w Lublinie sztucznej inteligencji się nie boimy". Minister wyjaśnił, że celem projektu jest usprawnienie diagnostyki.

Projekt obejmuje cztery działania: utworzenie systemu monitorowania progresji zwyrodnienia barwnikowego siatkówki u 200 pacjentów, przeprowadzenie okulistycznych badań przesiewowych wśród 5000 dzieci z klas I-VIII szkół podstawowych z województwa lubelskiego, opracowanie uniwersalnego systemu telemedycznego i cyfrowych narzędzi do prowadzenia badań przesiewowych na przykładzie 500 studentów oraz przeprowadzenie badań przesiewowych 1000 osób w grupie młodzieży licealnej oraz młodych dorosłych w kierunku chorób rogówki. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2026 r.