Makabryczne odkrycie w Giżycku. Ciało mężczyzny dryfowało w porcie

RMF24

W czwartek rano w Giżycku (woj. warmińsko-mazurskie) doszło do wstrząsającego odkrycia. W basenie portowym przy miejskiej plaży zauważono dryfujące ciało mężczyzny. Na miejscu natychmiast pojawiły się służby, które pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tej tragedii.

Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek w godzinach porannych w basenie portowym przy miejskiej plaży w Giżycku. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, to pracownik portu jako pierwszy zauważył ciało unoszące się na wodzie.

Mężczyzna natychmiast powiadomił odpowiednie służby.

Według wstępnych ustaleń ofiarą jest prawdopodobnie 43-letni mieszkaniec Olsztyna. Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów tożsamości, jednak znaleziono przy nim klucz do jednego z hoteli.

Policja ustala, od kiedy przebywał w Giżycku.

Policja i prokuratura badają sprawę

Na miejscu tragedii od rana pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków. Na razie nie są znane przyczyny śmierci mężczyzny.