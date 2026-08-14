Makabryczne odkrycie w Giżycku. Ciało mężczyzny dryfowało w porcie

Do makabrycznego odkrycia doszło w czwartek w godzinach porannych w basenie portowym przy miejskiej plaży w Giżycku. Jak informuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, to pracownik portu jako pierwszy zauważył ciało unoszące się na wodzie.
Mężczyzna natychmiast powiadomił odpowiednie służby.
Według wstępnych ustaleń ofiarą jest prawdopodobnie 43-letni mieszkaniec Olsztyna. Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentów tożsamości, jednak znaleziono przy nim klucz do jednego z hoteli.
Policja ustala, od kiedy przebywał w Giżycku.
Policja i prokuratura badają sprawę
Na miejscu tragedii od rana pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają ślady i przesłuchują świadków. Na razie nie są znane przyczyny śmierci mężczyzny.