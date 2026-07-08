Ewakuacja harcerzy. Gdy opuścili namioty, zniszczył je wiatr

RMF24

Pracowity dzień mają strażacy na Warmii i Mazurach. Do godz. 16 zanotowali prawie 600 zgłoszeń związanych z wichurą i burzami. Najwięcej wyjazdów dotyczyło powalonych drzew i połamanych konarów. We Fromborku ewakuowano 60 uczestników obozu harcerskiego. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr. Ewakuowano też obozy w Rucianem-Nidzie i Piaskach.

Zniszczone namioty harcerzy w bazie we Fromborku. Fot. Komenda Powiatowa PSP w Braniewie.

Zniszczone namioty harcerzy w bazie we Fromborku. Fot. Komenda Powiatowa PSP w Braniewie. / materiały udostępnione

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski poinformował, że decyzja o ewakuacji 60 harcerzy i 5 opiekunów z bazy harcerskiej we Fromborku zapadła w nocy, gdy wzmagał się wiatr. Uczestnicy obozu zostali ewakuowani do murowanego budynku stołówki.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Gdy harcerze opuścili namioty, zniszczył je wiatr. Na budynek pomocniczy w obozowisku przewróciło się drzewo.

Po ocenie sytuacji podjęto decyzję o ewakuacji całego obozu do szkoły podstawowej we Fromborku – dodał Wróblewski.

W województwie warmińsko-mazurskim działa 40 obozów harcerskich, w których przebywa 2481 uczestników i 407 opiekunów. Strażacy są w kontakcie z tymi obozami i w razie konieczności są gotowi do ich ewakuowania.

Ewakuacje obozów harcerskich

Przed południem ewakuowano także obóz w Rucianem-Nidzie na Mazurach. Pod namiotami obozowało 19 dzieci i 5 opiekunów. Wróblewski poinformował, że wszyscy przenieśli się do świetlicy przy kościele.

Decyzję o ewakuacji podjęto także w Piaskach pod Ełkiem – tam obozowało 28 harcerzy i 6 opiekunów.

Silny wiatr na Wielkich Jeziorach Mazurskich

Od nocy nad regionem silnie wieje, zwłaszcza w okolicach Braniewa, Fromborka i Elbląga. Dla tych okolic zostały wydane ostrzeżenia pogodowe. Silnie wieje także na Wielkich Jeziorach Mazurskich – MOPR apeluje o zabezpieczenie jednostek i niewychodzenie z portów. Dotychczas MOPR pomagał dwóm załogom spłynąć do portów. Wiatr na jeziorach osiąga siłę 6 w skali Beauforta.

W związku z silnym wiatrem z godziny na godzinę rośnie liczba interwencji strażaków, którzy usuwają z dróg połamane konary i gałęzie. Od północy odnotowano już ponad 542 interwencje. Dotyczą one głównie połamanych konarów i gałęzi. Najwięcej interwencji jest w powiatach olsztyńskim, braniewskim i bartoszyckim.

Służby apelują o to, by nie lekceważyć ostrzeżeń pogodowych i stosować się do wskazówek przekazywanych przez ekspertów.

Wiatr ma osłabnąć w czwartek.