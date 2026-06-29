Najwięcej szkód odnotowano w powiatach nowomiejskim, iławskim i ostródzkim. We wsi Kuligi wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego. W chwili zdarzenia nikogo nie było w środku, a strażacy zabezpieczyli dom plandekami przekazanymi przez gminę.
Uszkodzone zostały również dwa dachy domów w Gierzwałdzie. Silny wiatr zerwał dachówki, a w jednym z budynków wyrwał także właz dachowy.
W Linowcu drzewo przewróciło się na samochód. Auto było puste, dlatego również w tym przypadku obyło się bez osób poszkodowanych.
Strażacy wielokrotnie usuwali powalone drzewa i konary blokujące drogi. Jeden z nich tarasował linię kolejową, jednak infrastruktura nie została uszkodzona.
Po nocnych nawałnicach mieszkańców regionu czeka kolejne pogodowe wyzwanie. Synoptycy IMGW wydali dla województwa warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. W poniedziałek temperatura w cieniu może sięgnąć nawet 35 stopni C.