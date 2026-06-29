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Kilkadziesiąt razy interweniowali w nocy z niedzieli na poniedziałek strażacy w województwie warmińsko-mazurskim po przejściu gwałtownych burz z silnym wiatrem. Najpoważniejsze zdarzenia to zerwanie dachu z domu mieszkalnego oraz drzewo, które przewróciło się na samochód. Na szczęście nikt nie został ranny.

Najwięcej szkód odnotowano w powiatach nowomiejskim, iławskim i ostródzkim. We wsi Kuligi wichura zerwała dach z budynku mieszkalnego. W chwili zdarzenia nikogo nie było w środku, a strażacy zabezpieczyli dom plandekami przekazanymi przez gminę.

Uszkodzone zostały również dwa dachy domów w Gierzwałdzie. Silny wiatr zerwał dachówki, a w jednym z budynków wyrwał także właz dachowy.

W Linowcu drzewo przewróciło się na samochód. Auto było puste, dlatego również w tym przypadku obyło się bez osób poszkodowanych.

Strażacy wielokrotnie usuwali powalone drzewa i konary blokujące drogi. Jeden z nich tarasował linię kolejową, jednak infrastruktura nie została uszkodzona.

Po nocnych nawałnicach mieszkańców regionu czeka kolejne pogodowe wyzwanie. Synoptycy IMGW wydali dla województwa warmińsko-mazurskiego ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałem. W poniedziałek temperatura w cieniu może sięgnąć nawet 35 stopni C.