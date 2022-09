Budowa II linii tramwajowej w Olsztynie jest na półmetku. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy, codziennie przy budowie II linii tramwajowej pracuje ok. 200-230 osób. Inwestycja ma zostać zakończona w października przyszłego roku - informuje magistrat.

/ UM Olsztyn / Materiały prasowe

Jak poinformował w komunikacie urząd miasta w Olsztynie, roboty trwają na całej długości przygotowywanego torowiska. Jedną z największych zmian w organizacji ruchu wprowadzoną w związku z rozbudową linii tramwajowej było zamknięcie skrzyżowania Kościuszki-Piłsudskiego.

Gdy wykonawca zakończy prace podziemne, przejdzie do wykonania podbudów, płyty torowiska wraz z torem, montażu rozjazdów, wykonania elementów ulic oraz nawierzchni chodników. Ten etap może potrwać do listopada.

Jeśli jednak wykonawca będzie miał problemy z dostępnością materiałów budowlanych, wówczas będzie musiał poczekać do wiosny.

Zgodnie z deklaracjami wykonawcy codziennie przy budowie II linii tramwajowej pracuje ok. 200-230 osób, wraz z nadzorem i pracownikami administracyjnymi.

"Realizacja robót w mieście jest bardzo wymagająca, ponieważ musimy jednocześnie udostępniać tereny budowy dla uczestników ruchu i do tych organizacji dostosować nasze prace. Jednocześnie często borykamy się z występowaniem kolizji. To, co widzimy na mapach różni się od tego, co zastajemy pod ziemią. To często spotykane zjawisko, bo część sieci była budowana dziesiątki lat temu"- tłumaczy przedstawiciel wykonawcy.

Teraz największym wyzwaniem logistycznym dla wykonawcy jest przepięcie istniejącej linii wysokiego napięcia przy budowie dziewięcioprzęsłowej estakady, łączącej ul. Krasickiego z ul. Synów Pułku.