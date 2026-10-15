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Zaginął 18-latek z Grudziądza. Policja oraz bliscy proszą o pomoc

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 15 października (17:27)

Policjanci z Grudziądza prowadzą poszukiwania 18-letniego Piotra Gburczyka. Młody mężczyzna ostatni raz kontaktował się z rodziną telefonicznie w sobotę, 10 października. Od tego czasu nie wrócił do domu i nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi.

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Zaginął 18-latek z Grudziądza. Policja oraz bliscy proszą o pomoc
Zaginiony 18-latek

Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie, a funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze.

Piotr Gburczyk ma około 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i krótkie, blond włosy. W dniu zaginięcia ubrany był w niebieski T-shirt oraz szare spodnie dresowe. To właśnie w tym stroju mógł być widziany po raz ostatni.

Każda informacja jest na wagę złota

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć Piotra lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o pilny kontakt. 

Wszelkie sygnały można przekazywać telefonicznie pod numerami: 47 75 45 221, 47 75 45 222, 47 75 45 279 lub pod numerem alarmowym 112

Informacje można także zgłaszać osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 111.

Policja i rodzina proszą o udostępnianie komunikatu – im więcej osób dowie się o sprawie, tym większa szansa na szczęśliwe zakończenie poszukiwań.
 

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Tagi: zaginięcie

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