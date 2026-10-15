Zacznie się dzisiaj. Utrudnienia na A4 w Krakowie

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Już dzisiaj wieczorem rozpoczyna się remont nawierzchni autostrady A4 w kierunku Rzeszowa, na odcinku między węzłami Kraków Skawina a Kraków Południe. Prace obejmą 4,5 kilometra jezdni. Kierowcy muszą spodziewać się utrudnień.

W czwartek wieczorem rusza remont na autostradzie A4 w kierunku Rzeszowa, na odcinku między węzłami Kraków Skawina a Kraków Południe.

Jak informuje GDDKiA roboty będą prowadzone późnym wieczorem i nocą, w godzinach od 20:00 do 6:00. W tym czasie kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.

Na remontowanym odcinku obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

W ciągu dnia ruch zostanie przywrócony na dwóch pasach, jednak wciąż będzie obowiązywać ograniczenie prędkości. Na niektórych etapach prac mogą pojawić się dodatkowe utrudnienia - informuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.

Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, ponieważ „w czasie prac na jezdni nie będzie pomalowanego żadnego oznakowania”.

Zamknięcia zjazdów i objazdy

W nocy z czwartku na piątek (15/16 października) oraz z poniedziałku na wtorek (19/20 października) zamknięte zostaną zjazdy z węzła Skawina w kierunku Rzeszowa. Objazd poprowadzony zostanie przez węzeł Kraków Tyniec.

Dodatkowo, na pewnych etapach prac, nocą zamykana będzie możliwość zjazdu z A4 na zakopiankę – w tym przypadku objazd wyznaczono przez węzeł Kraków Łagiewniki.

Fot. GDDKiA

Przerwa na Wszystkich Świętych i zakończenie remontu

Od piątku rano, 30 października, do poniedziałku wieczorem, 2 listopada, ze względu na wzmożone podróże związane z dniem Wszystkich Świętych, prace zostaną wstrzymane, a utrudnienia ograniczone do minimum. Cały remont ma zakończyć się do 6 listopada.

Remont wiaduktu nad autostradą

Dodatkowe utrudnienia czekają kierowców od niedzieli, 18 października, kiedy rozpocznie się remont wiaduktu ul. Kąpielowej w Krakowie nad autostradą A4. Prace będą prowadzone wyłącznie nocą, a na jednej z jezdni obowiązywać będzie zwężenie. Ten etap remontu ma zakończyć się do końca października.