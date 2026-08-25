Uderzył w autobus, miał 2 promile, a w aucie butelki. 39-latkowi grozi surowa kara

RMF24

Maksymalnie 12 lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdu i przepadek samochodu grozi 39-latkowi z województwa kujawsko-pomorskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty w związku z kolizją, do której pod wpływem alkoholu doprowadził w piątek we Wrześciu. Kierując Oplem Astrą, 39-latek uderzył w autobus, którym podróżowało 50 osób.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Lęborku asp. sztab. Marta Szałkowska powiedziała, że 39-letni mieszkaniec woj. kujawsko-pomorskiego w poniedziałek został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Prokurator zadecydował o zastosowaniu wobec 39-latka środków zapobiegawczych w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego - 10 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydawania dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy - dodała asp. sztab. Szałkowska.

Pasażerowie nie pozwolili mu odjechać

W piątek 21 sierpnia wieczorem dyżurny lęborskiej policji został powiadomiony o ujęciu obywatelskim nietrzeźwego kierowcy Opla Astry, który we Wrześciu (gmina Wicko) doprowadził do kolizji z autobusem.

Na miejsce zostali skierowani policjanci z Łeby, którzy poddali badaniu alkotestem wskazanego kierowcę.

Kierujący Oplem 39-latek z województwa kujawsko-pomorskiego, dojeżdżając do wzniesienia rozpoczął manewr wyprzedzania autobusu marki Setra. Gdy zorientował się, że z przeciwnej strony jedzie inny pojazd, chciał wrócić na swój pas, ale gdy na niego zjeżdżał, zahaczył przodem i prawym bokiem o tył autobusu.

Wszystkie trzy pojazdy zatrzymały się na poboczu. Gdy uczestnicy zdarzenia zorientowali się, że siedzący za kierownicą Opla mężczyzna może być nietrzeźwy, nie pozwolili mu odjechać i wezwali policję.

W samochodzie znaleziono butelki / Policja

Badanie alkotestem wykazało obecność w organizmie 39-latka ponad dwóch promili alkoholu. Autobusem do Łeby jechało ponad 50 dorosłych pasażerów. Nikt w wyniku tej kolizji nie odniósł obrażeń. Mundurowi zatrzymali 39-latka oraz jego prawo jazdy i zabezpieczyli samochód, w którym znaleziono butelki z alkoholem.

Mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności, zakaz prowadzenia pojazdów przez 15 lat, przepadek samochodu albo jego równowartości. Musi się też liczyć z obowiązkiem zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 10 tysięcy złotych oraz nawiązką na rzecz Skarbu Państwa.