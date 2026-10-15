Tragedia na wale przeciwpowodziowym. Dwóch nastolatków nie żyje

Zginęło dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem, który w czwartek wieczorem spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim – poinformowała mł. asp. Agnieszka Stankiewicz z Komendy Powiatowej w Chełmnie
Traktorem kierował 17-latek, a razem z nim jechał 13-latek.
Pojazd przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców.
Strażacy, żeby dotrzeć do poszkodowanych, musieli podnieść ciągnik. Niestety, nastolatkowie nie przeżyli wypadku.
Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora.