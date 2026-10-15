Tragedia na wale przeciwpowodziowym. Dwóch nastolatków nie żyje

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Tragiczny wypadek w Ostrowie Świeckim w woj. kujawsko-pomorskim. Nie żyje dwóch nastoletnich chłopców: jechali ciągnikiem, który stoczył się z wału przeciwpowodziowego.

Zginęło dwóch chłopców w wieku 17 i 13 lat jadących ciągnikiem, który w czwartek wieczorem spadł z wału przeciwpowodziowego w Ostrowie Świeckim – poinformowała mł. asp. Agnieszka Stankiewicz z Komendy Powiatowej w Chełmnie

Traktorem kierował 17-latek, a razem z nim jechał 13-latek.

Pojazd przewrócił się kołami do góry, przygniatając chłopców.

Strażacy, żeby dotrzeć do poszkodowanych, musieli podnieść ciągnik. Niestety, nastolatkowie nie przeżyli wypadku.

Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśni śledztwo pod nadzorem prokuratora.