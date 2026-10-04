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Strażacy opanowali pożar w Słubicach. Ogień pojawił się w hali magazynowej

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 4 października (22:08) Aktualizacja: Dzisiaj, 5 października (05:17)

W Słubicach w województwie lubuskim w niedzielę wieczorem wybuchł ogromny pożar, który objął halę magazynową na osiedlu Przemysłowym. Żywioł został skutecznie opanowany przez strażaków. Na miejscu pracowało ponad 70 strażaków. Nikt w tym pożarze nie ucierpiał.

Strażacy opanowali pożar w Słubicach. Ogień pojawił się w hali magazynowej
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Ogień pojawił się w jednej z hal magazynowych na osiedlu Przemysłowym w Słubicach. Na miejsce natychmiast skierowano 16 zastępów straży pożarnej, czyli ponad 70 strażaków z całego regionu.

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Jak informował reporter RMF FM Michał Dobrołowicz sytuacja była bardzo poważna. Akcja gaśnicza była wyjątkowo trudna. Na skierowano zastępy straży pożarnej, m.in. z Kostrzyna nad Odrą i Krosna Odrzańskiego. 

Ogień objął cały budynek o powierzchni ponad czterech tys. metrów kwadratowych. Zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło krótko po godzinie 21. Alarm uruchomił się po wykryciu zadymienia przez monitoring pożarowy. 

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Jak dowiedział się nasz reporter, w hali przechowywany był sprzęt elektroniczny i AGD. Nad ranem służby poinformowały, że pożar został opanowany i już się nie rozprzestrzenia. Trwa dogaszanie. 

Na miejscu pracuje 14 zastępów straży pożarnej m.in. ze Słubic, Kostrzyna nad Odrą oraz Krosna Odrzańskiego. Brak informacji o osobach, które ucierpiały w tym pożarze. 


Źródło: RMF FM
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