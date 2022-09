Od lat panuje powszechne przekonanie, że wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego należy maksymalnie odkręcić kaloryfery, jeśli jesteśmy mieszkańcami bloków. Sprawdziliśmy, czy rzeczywiście jest to konieczne.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zalecenia administracji

Optymalnie należy rozkręcić grzejnik tam, gdzie otrzymaliśmy takie zalecenie od administracji budynku. Jak mówią eksperci, nie wiąże się to z kosztami, ponieważ w pierwszych fazach ogrzewania nie występuje znacząca różnica temperatury. Warto zrobić to także, jeśli latem na naszym piętrze był przeprowadzany remont. Wówczas zapobiegniemy ewentualnemu zapowietrzeniu.

Rodzaj budownictwa

Jak mówią w rozmowie z nami eksperci z zakresu hydrauliki, maksymalne odkręcenie kaloryfera jest potrzebne szczególnie w przypadku budownictwa starszego typu, budowanego w latach 2000-2005. W tego typu blokach nie ma bowiem automatycznych odpowietrzników w szachtach, a odpowietrzanie odbywa się przez grzejnik łazienkowy w jednym z lokalów.

A co z blokami starszymi, np. tych z lat 60. lub 70? Wszystko zależy od rodzaju systemu rozprowadzającego ciepło po budynku. Kiedyś podczas pierwszego uruchomienia w sezonie, należało maksymalnie otworzyć przepływ, aby system się nie zapowietrzył. Powietrze było w ten sposób przepchnięte przez wszystkie grzejniki, aby nie zostawało w poszczególnych lokalach.

Obecnie takich problemów już nie powinno być, bo wiele bloków jest po remoncie, a w pionach jest stosowany odpowietrznik automatyczny.

Zabezpieczenie

Jeżeli nasza instalacja przysparza problemów z zapowietrzeniem, można prewencyjnie rozkręcić grzejnik bezpośrednio przed uruchomieniem centralnego ogrzewania w bloku. W przypadku, gdy spóźnimy się z taką czynnością, konieczne będzie wezwanie konserwatora obiektu lub serwisu technicznego.

Jeżeli wspólnota mieszkaniowa nie zapewnia takich usług, można zaopatrzyć się w kluczyk do odpowietrzania z kwadratowym wejściem i zrobić to samemu. Należy spuszczać powietrze do momentu, aż pojawi się stały strumień wody.