Słowak poszukiwany ENA zatrzymany na granicy. Zaatakował polskiego strażnika

Do zatrzymania obywatela Słowacji doszło w poniedziałek podczas odprawy przy wyjeździe z Polski. W trakcie weryfikacji danych okazało się, że Słowak jest poszukiwany przez słowacki wymiar sprawiedliwości za przemoc wobec osoby bliskiej. Za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Atak na funkcjonariusza straży granicznej
Dzień przed próbą opuszczenia Polski mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej przez patrol straży granicznej z placówki w Ustrzykach Górnych. Wtedy doszło do incydentu – Słowak zaatakował funkcjonariusza.
W trakcie czynności naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Straży Granicznej wykonującego obowiązki służbowe i doprowadził do powstania u niego obrażeń ciała – podkreślił rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Piotr Zakielarz.
Zarzuty i decyzja sądu
Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo został zobowiązany do zapłaty nawiązki w wysokości 40 tys. zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.
Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już ponad 140 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.