Słowak poszukiwany ENA zatrzymany na granicy. Zaatakował polskiego strażnika

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Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali na przejściu granicznym w Krościenku obywatela Słowacji, poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna dzień przed próbą wyjazdu z Polski zaatakował polskiego strażnika podczas kontroli drogowej w Bieszczadach. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Do zatrzymania obywatela Słowacji doszło w poniedziałek podczas odprawy przy wyjeździe z Polski. W trakcie weryfikacji danych okazało się, że Słowak jest poszukiwany przez słowacki wymiar sprawiedliwości za przemoc wobec osoby bliskiej. Za to przestępstwo grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Atak na funkcjonariusza straży granicznej

Dzień przed próbą opuszczenia Polski mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej przez patrol straży granicznej z placówki w Ustrzykach Górnych. Wtedy doszło do incydentu – Słowak zaatakował funkcjonariusza.

W trakcie czynności naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Straży Granicznej wykonującego obowiązki służbowe i doprowadził do powstania u niego obrażeń ciała – podkreślił rzecznik prasowy komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Piotr Zakielarz.

Zarzuty i decyzja sądu

Zatrzymany został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał karze 7 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dodatkowo został zobowiązany do zapłaty nawiązki w wysokości 40 tys. zł. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd.

Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już ponad 140 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania.