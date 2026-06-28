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Tragedia nad wodą na Dolnym Śląsku. „Mężczyzny nie udało się uratować”

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 28 czerwca (16:08) Aktualizacja: Dzisiaj, 28 czerwca (16:37)

50-latek utonął dziś w zbiorniku wodnym w Komorowie w powiecie świdnickim. O tragedii poinformowało Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. „Mimo naszych apeli i ostrzeżeń wiele osób przecenia swoje umiejętności lub kąpie się w miejscach zabronionych” - informują ratownicy.

Tragedia nad wodą na Dolnym Śląsku. „Mężczyzny nie udało się uratować”
Zalew Komorów. 50-latek utonął, zdj. Dolnośląskie WOPR /RMF24.pl

Tragedia na Dolnym Śląsku

Tylko od początku czerwca w Polsce utonęło 38 osób. Dziś rekordowy upał również zebrał śmiertelne żniwo. Dolnośląskie WOPR poinformowało o tragedii w powiecie świdnickim. W zbiorniku wodnym w Komorowie utonął 50-latek.

O godz. 13.40 Dyspozytor WOPR otrzymał  zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu o mężczyźnie, który w zbiorniku wodnym w Komorowie zniknął pod wodą i istnieje prawdobienstwo utonięcia. Na miejsce zadysponowano dyżurny zespół ratowników - Wałbrzyskie WOPR. Mimo szybkiego podjęcia z wody mężczyzny nie udało się uratować. Przybyły na miejsce ZRM stwierdził zgon 50-latka - poinformowali ratownicy.

Dodali, że mimo apeli i ostrzeżeń wiele osób przecenia swoje umiejętności lub kąpie się w miejscach zabronionych, nie myśląc o możliwych konsekwencjach. 

Wybierasz się nad wodę? 

  • Pływaj wyłącznie w miejscach strzeżonych - nie pływaj w zbiornikach takich jak żwirowiska czy stawy.
  • Nie spożywaj alkoholu i innych używek - zmniejszają szybkość reakcji, zdolność oceny sytuacji i koordynację ruchową.
  • Unikaj skoków "na główkę” - szczególnie te do nieznanej, płytkiej wody często kończą się trwałym kalectwem lub śmiercią.
  • Korzystając ze sprzętu wodnego, używaj kapoków.
  • Zapamiętaj numer ratunkowy nad wodą (WOPR) – 601 100 100.
  • Miej dzieci non stop na oku - do tragedii może doprowadzić chwila nieuwagi.
Źródło: RMF24
Tagi: utonięcie

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