Tragedia nad wodą na Dolnym Śląsku. „Mężczyzny nie udało się uratować”

RMF24

50-latek utonął dziś w zbiorniku wodnym w Komorowie w powiecie świdnickim. O tragedii poinformowało Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. „Mimo naszych apeli i ostrzeżeń wiele osób przecenia swoje umiejętności lub kąpie się w miejscach zabronionych” - informują ratownicy.

Tragedia na Dolnym Śląsku

Tylko od początku czerwca w Polsce utonęło 38 osób. Dziś rekordowy upał również zebrał śmiertelne żniwo. Dolnośląskie WOPR poinformowało o tragedii w powiecie świdnickim. W zbiorniku wodnym w Komorowie utonął 50-latek.

O godz. 13.40 Dyspozytor WOPR otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu o mężczyźnie, który w zbiorniku wodnym w Komorowie zniknął pod wodą i istnieje prawdobienstwo utonięcia. Na miejsce zadysponowano dyżurny zespół ratowników - Wałbrzyskie WOPR. Mimo szybkiego podjęcia z wody mężczyzny nie udało się uratować. Przybyły na miejsce ZRM stwierdził zgon 50-latka - poinformowali ratownicy.

Dodali, że mimo apeli i ostrzeżeń wiele osób przecenia swoje umiejętności lub kąpie się w miejscach zabronionych, nie myśląc o możliwych konsekwencjach.

Wybierasz się nad wodę?