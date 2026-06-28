Tragedia nad wodą na Dolnym Śląsku. „Mężczyzny nie udało się uratować”

Tragedia na Dolnym Śląsku
Tylko od początku czerwca w Polsce utonęło 38 osób. Dziś rekordowy upał również zebrał śmiertelne żniwo. Dolnośląskie WOPR poinformowało o tragedii w powiecie świdnickim. W zbiorniku wodnym w Komorowie utonął 50-latek.
O godz. 13.40 Dyspozytor WOPR otrzymał zgłoszenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu o mężczyźnie, który w zbiorniku wodnym w Komorowie zniknął pod wodą i istnieje prawdobienstwo utonięcia. Na miejsce zadysponowano dyżurny zespół ratowników - Wałbrzyskie WOPR. Mimo szybkiego podjęcia z wody mężczyzny nie udało się uratować. Przybyły na miejsce ZRM stwierdził zgon 50-latka - poinformowali ratownicy.
Dodali, że mimo apeli i ostrzeżeń wiele osób przecenia swoje umiejętności lub kąpie się w miejscach zabronionych, nie myśląc o możliwych konsekwencjach.
Wybierasz się nad wodę?
- Pływaj wyłącznie w miejscach strzeżonych - nie pływaj w zbiornikach takich jak żwirowiska czy stawy.
- Nie spożywaj alkoholu i innych używek - zmniejszają szybkość reakcji, zdolność oceny sytuacji i koordynację ruchową.
- Unikaj skoków "na główkę” - szczególnie te do nieznanej, płytkiej wody często kończą się trwałym kalectwem lub śmiercią.
- Korzystając ze sprzętu wodnego, używaj kapoków.
- Zapamiętaj numer ratunkowy nad wodą (WOPR) – 601 100 100.
- Miej dzieci non stop na oku - do tragedii może doprowadzić chwila nieuwagi.