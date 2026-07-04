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Najmłodsza ofiara miała 12 lat. Tragiczny wypadek na Pomorzu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 4 lipca (08:28)

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w Postolinie w powiecie sztumskim na Pomorzu. W wypadku drogowym zginęły tam 4 osoby. Najmłodsza miała 12 lat.

Najmłodsza ofiara miała 12 lat. Tragiczny wypadek na Pomorzu
Informacja z ostatniej chwili /RMF FM

Wypadek miał miejsce przed godz. 5 rano na drodze gminnej w Postolinie. Wstępnie ustalono, że kierowca BMW jechał za szybko. Na łuku auto dachowało i uderzyło w nasyp ziemny. 

W wypadku zginęły 4 młode osoby. Najmłodsza z nich to 12-letnia dziewczynka.

Ranny 22-letni kierowca BMW trafił do szpitala. 

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku - informuje Komenda Powiatowa Policji w Sztumie. 


Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie będą wyjaśniać okoliczności i przyczyny wypadku. 

Źródło: RMF FM/PAP
Tagi: tragiczny wypadek

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