RMF24

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii w Postolinie w powiecie sztumskim na Pomorzu. W wypadku drogowym zginęły tam 4 osoby. Najmłodsza miała 12 lat.

Wypadek miał miejsce przed godz. 5 rano na drodze gminnej w Postolinie. Wstępnie ustalono, że kierowca BMW jechał za szybko. Na łuku auto dachowało i uderzyło w nasyp ziemny.

W wypadku zginęły 4 młode osoby. Najmłodsza z nich to 12-letnia dziewczynka.

Ranny 22-letni kierowca BMW trafił do szpitala.

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze zabezpieczają miejsce zdarzenia oraz prowadzą czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku - informuje Komenda Powiatowa Policji w Sztumie.



Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie będą wyjaśniać okoliczności i przyczyny wypadku.