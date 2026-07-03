RMF24

Chwile grozy na jednym z osiedli w Opolu. Do mieszkania 39-latki wtargnął jej znajomy, oblał ją łatwopalną cieszą i podpalił. Potem uciekł.

47-latek przebywa w szpitalu, pilnują go policjanci

47-latek przebywa w szpitalu, pilnują go policjanci / Policja

W czwartek tuż po godzinie 17:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał zgłoszenie dotyczące podpalenia kobiety. Pomoc wezwała sama poszkodowana.

Jak informowała 39-latka, do jej mieszkania wtargnął 47-letni znajomy. Mężczyzna oblał ją łatwopalną cieczą, a następnie podpalił. Potem uciekł.

Ofiara i napastnik w szpitalu

Na miejsce natychmiast wysłano policję i pogotowie. 39-latka trafiła do szpitala. Ma rozległe poparzenia.

Już niespełna godzinę po tym zdarzeniu policjanci zatrzymali 47-latka. Mężczyzna również miał obrażenia. Przewieziono go do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod nadzorem policjantów.

Ewakuacja budynku

Z budynku, w którym doszło do zdarzenia, ewakuowano ponad 20 osób. Żadnej z nich nic się nie stało.

Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Od zgromadzonych dowodów będzie zależało, jakie zarzuty usłyszy 47-latek.