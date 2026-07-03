W czwartek tuż po godzinie 17:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Opolu otrzymał zgłoszenie dotyczące podpalenia kobiety. Pomoc wezwała sama poszkodowana.
Jak informowała 39-latka, do jej mieszkania wtargnął 47-letni znajomy. Mężczyzna oblał ją łatwopalną cieczą, a następnie podpalił. Potem uciekł.
Ofiara i napastnik w szpitalu
Na miejsce natychmiast wysłano policję i pogotowie. 39-latka trafiła do szpitala. Ma rozległe poparzenia.
Już niespełna godzinę po tym zdarzeniu policjanci zatrzymali 47-latka. Mężczyzna również miał obrażenia. Przewieziono go do szpitala, gdzie obecnie przebywa pod nadzorem policjantów.
Ewakuacja budynku
Z budynku, w którym doszło do zdarzenia, ewakuowano ponad 20 osób. Żadnej z nich nic się nie stało.
Okoliczności zdarzenia ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Od zgromadzonych dowodów będzie zależało, jakie zarzuty usłyszy 47-latek.