RMF24

Policjanci z Nysy zatrzymali 40-letniego mężczyznę podejrzanego o śmiertelne potrącenie rowerzysty i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu kara do 20 lat pozbawienia wolności.

Tragiczny wypadek w Nysie

Do zdarzenia doszło w nocy 1 lipca na trasie Głębinów–Skorochów w okolicach Nysy. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o rannej osobie leżącej w przydrożnym rowie. Obok znajdował się rower.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Policjanci, strażacy oraz zespoły medyczne podjęli reanimację i walczyli o życie poszkodowanego. Niestety, mimo udzielonej pomocy 45-letniego rowerzysty nie udało się uratować.

Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Zebrany materiał dowodowy pozwolił ustalić, że w wypadku brał udział samochód marki Renault. Jak wynika z ustaleń śledczych, kierujący potrącił prawidłowo poruszającego się rowerzystę, po czym odjechał, nie udzielając mu pomocy.

Śmiertelny wypadek w Nysie. Zarzuty dla sprawcy

Intensywne działania operacyjne funkcjonariuszy z Nysy doprowadziły do ustalenia i zatrzymania 40-letniego obywatela Ukrainy. W chwili zatrzymania miał on blisko promil alkoholu w organizmie.

Podejrzany usłyszał zarzuty i przyznał się do spowodowania wypadku. Jak informują służby, decyzją sądu na wniosek prokuratury i policji trafił do tymczasowego aresztu na trzy miesiące.

Śledztwo w sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratura Rejonowa w Nysie.