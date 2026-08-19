Nikt tu nie mieszka od 30 lat. Wymarłe miasteczko w Zachodniopomorskiem

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Województwo zachodniopomorskie skrywa z pewnością wiele tajemnic, ale ta jest wyjątkowa. Kłomino – niegdyś tętniące życiem miasteczko, dziś stanowi jedną z najbardziej fascynujących atrakcji regionu. Od ponad 30 lat nie mieszka tu już nikt, a opuszczone budynki i zarośnięte ulice przypominają o burzliwej historii tego miejsca.

Miasteczko widmo – historia, która zaskakuje

Jeszcze trzy dekady temu w Kłominie mieszkało około 5 tysięcy osób - opisuje portal gs24.pl.

Dziś to „miasto widmo”, w którym „nie znajdziesz żywej duszy”.

Kłomino, położone wśród lasów Pomorza Zachodniego, przez lata było miejscem zamkniętym i niedostępnym dla zwykłych obywateli. Jego historia to gotowy scenariusz na film – pełen zwrotów akcji i dramatycznych wydarzeń.

Od niemieckiej bazy do radzieckiego garnizonu

Kłomino powstało w latach 30. XX wieku jako niemiecka baza wojskowa. W czasie II wojny światowej funkcjonował tu poligon artyleryjski Wehrmachtu, a później obóz jeniecki, w którym przetrzymywano tysiące polskich, francuskich i rosyjskich jeńców wojennych.

Po wojnie Kłomino przeszło w ręce Armii Radzieckiej. Ponad 50 poniemieckich budynków rozebrano, a cegły wykorzystano do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Na ich miejscu powstało nowe osiedle dla żołnierzy radzieckich i ich rodzin – z własnymi sklepami, apteką, stołówkami, a nawet kinem.

Eastnews/Fot. Wojciech Olkuśnik

Miasto, które zniknęło z mapy

Przez lata Kłomino było zamknięte dla cywilów – funkcjonowało jako „miasto w mieście”, o którym przeciętny Polak mógł tylko usłyszeć z plotek.

Według szacunków, do 1992 roku mieszkało tu nawet 5 tysięcy osób. Gdy ostatni żołnierze radzieccy opuścili Polskę, miasteczko natychmiast opustoszało. Budynki zaczęły niszczeć, a teren przez lata pozostawał zapomniany i zaniedbany.

W 2018 roku rozpoczęła się rozbiórka najbardziej zniszczonych obiektów, ale część zabudowań – w tym historyczny dworek Czarnybór – przetrwała do dziś.