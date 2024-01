Najstarsza kapsuła czasu na świecie znajduje się w Polsce. W lubuskiej Wschowie znaleziono szkatułę z pierwszej połowy XVIII wieku. Odkrycia dokonano w kościele farnym w trakcie prac remontowych. Dziś niezwykłe znalezisko przekazano uroczyście Muzeum Ziemi Wschowskiej.

Kapsuła czasu ze Wschowy / Beniamin Piłat / RMF FM

Okazuje się, że kapsułę otwierano aż czterokrotnie w ciągu blisko 300 lat. Ostatni raz stało się to w 1914 roku. I po raz kolejny dołożono wówczas do środka następne przedmioty, które mają przypominać o przeszłych pokoleniach.

W szkatule znajdują się więc wkłady z kilku stuleci. Pochodzą z lat 1726, 1786, 1884 i 1914. Wśród pamiątek są między innymi datowane dokumenty i monety. Wszystkie artefakty są bardzo dobrze zachowane, co jeszcze mocniej podkreśla wagę tego znaleziska.

"Wszystkie dokumenty kierowane są do potomnych, co czyni to znalezisko absolutnie wyjątkowym" - mówi Damian Małecki, dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM.

Dyrektor wyjaśnia, że wydarzenia związane z umieszczaniem w kapsule kolejnych przedmiotów były traktowane bardzo uroczyście. "Było to wydarzenie przyciągające ówczesnych mieszkańców, ale także ważnych przedstawicieli władzy" - mówi i dodaje, że uroczystościom takim towarzyszyły fanfary i werble.

Oprócz umieszczania w kapsule informacji o niej samej, odnaleziono także dokumenty opowiadające o historii miasta i regionu. "To jest kilkadziesiąt stron niezwykle wartościowej wiedzy" - tłumaczy Małecki.

Dokumentu spisane są w łacinie i języku niemieckim. Zostały przetłumaczone.

Odkrycia najstarszej kapsuły czasu dokonano jesienią ubiegłego roku. Szkatułę wydobyto z kuli wieńczącej wieżę kościoła parafialnego we Wschowie.

Prawdopodobnie w kwietniu nastąpi wydanie pierwszych materiałów związanych z zawartością kapsuły. Jak poinformował RMF FM Dariusz Ludwikowski, historia obiektu zaczyna się już w 1685 roku, gdy kościół strawił pożar. "Będziemy dawkować te informacje, to jest historia na dobry serial" - mówi duchowny.

Zawartość najstarszej na świecie kapsuły czasu będzie można zobaczyć w muzeum w lipcu tego roku. Teraz artefakty znalezione w szkatule poddawane będą konserwacji.