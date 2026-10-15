Mąż podejrzany o zamordowanie żony w dniu ślubu. Prokuratura ujawnia nowe fakty

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Mariusz K., podejrzany o zabójstwo swojej żony w dniu ich ślubu, usłyszał zarzut i został przesłuchany przez prokuraturę. Sprawa zabójstwa w Skorogoszczy budzi ogromne emocje, a śledczy wciąż ustalają szczegóły tej makabrycznej zbrodni.

Do tragicznych wydarzeń doszło 20 września 2026 roku w Skorogoszczy w województwie opolskim. Według ustaleń śledczych 47-letni Mariusz K. miał zadać swojej żonie Monice śmiertelne ciosy tępym narzędziem w głowę. Zbrodnia została popełniona w dniu, w którym para zawarła związek małżeński.

Mariusz i Monika K. byli ze sobą w wieloletnim związku, a ich ślub miał być początkiem nowego rozdziału w życiu. Niestety, zakończył się tragedią.

Przeszkody w śledztwie i aresztowanie podejrzanego

Po zatrzymaniu Mariusz K. próbował targnąć się na własne życie, co uniemożliwiło natychmiastowe przesłuchanie. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie przebywał w oddziale szpitalnym jednostki penitencjarnej. Prokuratura, korzystając z nowych przepisów obowiązujących od 2023 roku, skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego jeszcze przed jego przesłuchaniem. Sąd przychylił się do tego wniosku.

12 października, po poprawie stanu zdrowia, Mariusz K. został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej w Brzegu. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na pytania swojego obrońcy zaprzeczył, jakoby to on pozbawił życia swoją żonę.

Prokurator podkreśla jednak, że oświadczenia podejrzanego są sprzeczne ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

Kolejne kroki śledztwa

W sprawie powołano biegłych psychiatrów, którzy mają ocenić poczytalność Mariusza K. w chwili popełnienia zbrodni. Oczekuje się także na opinię biegłego medyka sądowego, która ma wyjaśnić mechanizm śmierci Moniki K. Na jej ciele ujawniono wiele ran, z czego najpoważniejsza znajdowała się na głowie.

Zlecono również ekspertyzy dotyczące odzieży podejrzanego oraz przedmiotów mogących posłużyć do zadania ciosów.

Mariuszowi K. grozi kara od 10 do 30 lat więzienia, a nawet dożywotnie pozbawienie wolności.