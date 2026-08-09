Kraksa w czasie wyścigu kolarskiego. 19 osób rannych, lądowało LPR

RMF24

Wypadek podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim (woj. kujawsko-pomorskie). W wyniku kraksy rannych zostało 19 zawodniczek, a 6 zostało zabranych do szpitala.

Na terenie gminy Kijewo Królewskie rozgrywany był szosowy wyścig kolarski - XXI Memoriał im. Wojciecha Paducha o puchar wójta gminy, w którym startowali młodzicy i juniorzy. Według wstępnych informacji, na drogę przewróciła się jedna z zawodniczek, później kolejne na nią nejchały.

Kapitan Kasper Korczak, oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Chełmnie, przekazał reporterowi RMF FM Stanisławowi Pawłowskiemu po godzinie 12:00, że poszkodowanym na bieżąco udzielana jest pomoc.

Cztery osoby odjechały do szpitala. Na miejscu jest sześć karetek pogotowia i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – mówił Korczak.

Później okazało się, że transportu do szpitala wymagało sześć osób. Jak dowiedział się reporter RMF FM, poszkodowane były przytomne i miały głównie stłuczenia. Doszło też do złamania ręki i wstrząśnienia mózgu.

Policja nie prowadzi w sprawie wypadku czynności procesowych, bowiem wyścig odbywał się na drodze wyłączonej z normalnego ruchu - przekazała PAP oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie mł. asp. Agnieszka Stankiewicz.