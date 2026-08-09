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Blisko tragedii we Wrocławiu. Samochód na krawędzi mostu

Opracowanie: Publikacja: Wczoraj, 9 sierpnia (11:58)

Nietypowy wypadek na Moście Sikorskiego we Wrocławiu. O poranku kierowca taksówki stracił panowanie nad samochodem – jego auto zatrzymało się na krawędzi mostu. Mężczyzna trafił do szpitala.

Blisko tragedii we Wrocławiu. Samochód na krawędzi mostu
Wypadek we Wrocławiu (źródło zdjęć DWOPR) /materiały udostępnione

Według wstępnych ustaleń kierowca taksówki stracił panowanie nad samochodem. Pojazd przewrócił się na bok około godziny 5:00. Na zdjęciach z miejsca wypadku widać, że mocno zniszczony zatrzymał się tuż przy krawędzi mostu.  

Dolnośląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało, że istniało spore niebezpieczeństwo, że auto wpadnie do wody.

 

Służby po przyjechaniu na miejsce udzielili pomocy kierowcy taksówki. Mężczyznę, tak jak i jego pasażerów, udało się wydostać z pojazdu. 

Kierowca trafił do szpitala. Pasażerowie nie wymagali pomocy medyków.

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Źródło: RMF24
Tagi: Wrocław wypadek samochodowy
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