Blisko tragedii we Wrocławiu. Samochód na krawędzi mostu

Według wstępnych ustaleń kierowca taksówki stracił panowanie nad samochodem. Pojazd przewrócił się na bok około godziny 5:00. Na zdjęciach z miejsca wypadku widać, że mocno zniszczony zatrzymał się tuż przy krawędzi mostu.
Dolnośląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało, że istniało spore niebezpieczeństwo, że auto wpadnie do wody.
Służby po przyjechaniu na miejsce udzielili pomocy kierowcy taksówki. Mężczyznę, tak jak i jego pasażerów, udało się wydostać z pojazdu.
Kierowca trafił do szpitala. Pasażerowie nie wymagali pomocy medyków.