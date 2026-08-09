Blisko tragedii we Wrocławiu. Samochód na krawędzi mostu

RMF24

Nietypowy wypadek na Moście Sikorskiego we Wrocławiu. O poranku kierowca taksówki stracił panowanie nad samochodem – jego auto zatrzymało się na krawędzi mostu. Mężczyzna trafił do szpitala.

Według wstępnych ustaleń kierowca taksówki stracił panowanie nad samochodem. Pojazd przewrócił się na bok około godziny 5:00. Na zdjęciach z miejsca wypadku widać, że mocno zniszczony zatrzymał się tuż przy krawędzi mostu.

Dolnośląskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało, że istniało spore niebezpieczeństwo, że auto wpadnie do wody.

Służby na miejscu wypadku(źródło: Dolnośląskie WOPR) / materiały udostępnione

Służby po przyjechaniu na miejsce udzielili pomocy kierowcy taksówki. Mężczyznę, tak jak i jego pasażerów, udało się wydostać z pojazdu.

Kierowca trafił do szpitala. Pasażerowie nie wymagali pomocy medyków.