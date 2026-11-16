Zmiany na administracyjnej mapie Polski. Będzie więcej miast

RMF24

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1 stycznia 2027 roku pojawią się zmiany na administracyjnej mapie Polski. Rząd zatwierdził projekt rozporządzenia, który zakłada powstanie 12 nowych miast, a także zmianę granic kilku gmin i miast oraz nową nazwę jednej z gmin.

Rozporządzenie przygotowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji znalazło się już w Dzienniku Ustaw.

Najwięcej nowych miast – aż cztery – przybędzie na Podkarpaciu. Po trzy dołączą w województwie podlaskim i po dwa w wielkopolskim, a pojedyncze – w kujawsko-pomorskim, lubelskim i mazowieckim.

Oto nowe miasta od 1 stycznia 2027 roku:

- Podkarpackie: Czudec, Gorzyce, Wielopole Skrzyńskie, Żołynia

- Podlaskie: Bakałarzewo, Filipów, Mielnik

- Wielkopolskie: Kazimierz Biskupi, Kobyla Góra

- Kujawsko-Pomorskie: Choceń

- Lubelskie: Milejów

- Mazowieckie: Rzekuń

Warto podkreślić, że nowo mianowane miasta nie zawsze są całkiem „nowe”. Bakałarzewo i Filipów odzyskają prawa miejskie po… 157 latach! Do dawnego statusu wracają także takie miejscowości, jak Mielnik (był miastem przez 450 lat), Czudec, Wielopole Skrzyńskie, Żołynia, Kazimierz Biskupi czy Kobyla Góra. Dla lokalnych mieszkańców to zatem coś więcej niż tylko zmiana na tabliczkach – to powrót do tradycji i odzyskanie historycznej tożsamości.

Nie wszyscy doczekali się awansu

Choć lista wydaje się długa, mogła być jeszcze dłuższa. Dwa wnioski – Sobolewa i Skarbimierza-Osiedle – zostały odrzucone.

Decydowały m.in. braki w infrastrukturze, niewystarczające argumenty historyczne czy zbyt duży sceptycyzm mieszkańców wyrażony podczas konsultacji.

Przypadek Skarbimierza to już piąta odmowa – układ zabudowy nadal nie przekonał rządzących.

Co oznacza status miasta dla mieszkańców?

Nowy status to nie tylko wymiana tablic i pieczątek. To także realne zmiany: łatwiejszy dostęp do funduszy skierowanych do obszarów miejskich, większy prestiż inwestycyjny oraz uproszczone procedury z zakresu planowania przestrzennego. Dla zarządzających i mieszkańców oznacza to nowe szanse rozwoju, lepszą infrastrukturę i przyspieszenie inwestycji.

Polska przekracza kolejną barierę – 1038 miast na mapie

Z początkiem 2027 roku liczba miast w Polsce wzrośnie zatem do 1038.

Tradycyjnie prawa miejskie przyznawane są na początku roku – w 2026 nowy status zdobyło sześć miejscowości.