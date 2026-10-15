Karambol w Warszawie. Zderzyło się 11 aut, w tym radiowóz

Dzisiaj rano w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie doszło do karambolu. W kilku kolizjach na ul. Czerniakowskiej uczestniczyło aż 11 pojazdów, w tym policyjny radiowóz.
Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i dużymi korkami.
Do zdarzenia doszło w godzinach porannego szczytu, co dodatkowo spotęgowało chaos na jednej z głównych arterii miasta.
Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają miejsce wypadku i usuwają skutki kolizji. Policja apeluje do kierowców o wybieranie innych tras.
Przyczyną wypadku były najprawdopodobniej trudne warunki atmosferyczne.