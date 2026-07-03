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Pożar w ładowni statku przewożącego złom przy Nabrzeżu Szczecinskim w Gdańsku. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów straży pożarnej. Nikomu nic się nie stało. Nie wiadomo, jak długo potrwają działania strażaków.

Strażacy walczą z pożarem w ładowni statku zacumowanego przy Nabrzeżu Szczecińskim w Porcie Gdańsk. Ogień objął znajdujący się tam ładunek złomu.

W akcji gaśniczej bierze udział 17 zastępów straży pożarnej.

Na szczęście nikt nie został poszkodowany, a załodze nic się nie stało.

KM PSP w Gdańsku

Około godziny 22.30 na stanowisko kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku wpłynęła informacja o pożarze statku, masowca przewożącego złom. Statek został załadowany na Nabrzeżu Szczecińskim w Gdańsku. Załoga zauważyła zadymienie - powiedział nam st. kpt. Radosław Gburzyński ze straży pożarnej.

Akcja strażaków

Jak informuje reporter RMF FM Michał Krasoń, strażacy cały czas próbują dostać się do części ładowni, gdzie wybuchł pożar. Po całonocnej akcji udało się wyciągnąć na brzeg złom znajdujący się na statku, który utrudniał akcje.

Strażacy gaszą ogień zarówno z lądu, jak i z wody. Dwa statki pożarnicze podają pianę gaśniczą na zbiorniki paliwa. Jak zapewniają służby, obecnie nie ma ryzyka rozprzestrzenienia się ognia.

Na pokładzie było 25 członków załogi. Nikt nie został ranny. Wstępne ustalenia wskazują, że przyczyną pożaru mogły być prowadzone w ładowni prace. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają służby.

Przed przybyciem strażaków marynarze podjęli próbę gaszenia pożaru we własnym zakresie, zgodnie z wewnętrznymi procedurami okrętowymi.