Fałszywe leki w internecie. Służby rozbiły groźną grupę przestępczą

Funkcjonariusze CBZC rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która za pośrednictwem popularnego komunikatora internetowego prowadziła sprzedaż nieprzebadanych i potencjalnie niebezpiecznych substancji.
W ofercie przestępców znalazły się m.in. substancje psychotropowe, stymulanty, sterydy anaboliczno-androgenne, leki na potencję oraz środki przeciwcukrzycowe i odchudzające.
Nieograniczona sprzedaż
Nielegalne produkty trafiały do klientów z całej Polski za pośrednictwem automatów paczkowych, a także poza granice kraju dzięki współpracy z firmą kurierską.
Płatności były realizowane za pomocą kodów BLIK w bankomatach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.
Przestępcy wykorzystywali dane personalne innych osób, by ukryć swoją tożsamość.
Członkowie grupy do swojej działalności wykorzystywali pozyskane dane personalne innych osób w celu anonimizacji swojej tożsamości, a na etykietach paczek z zawartością substancji zabronionych, w miejscu nadawcy i odbiorcy wpisywali jedynie adresy odbiorcy - podkreślają śledczy.
Magazyny pełne nielegalnych leków
Podczas przeszukań miejsc zamieszkania członków grupy znaleziono magazyny, w których zabezpieczono mnóstwo nielegalnych substancji. Funkcjonariusze przejęli m.in. 4 243 ampułki i 4 959 tabletek sterydów anabolicznych oraz 2 250 tabletek leków psychotropowych.
Zabezpieczono również gotówkę w wysokości ponad 76 tysięcy złotych, 1 700 euro oraz dwa samochody osobowe o łącznej wartości 47 tysięcy złotych.
W sprawie zatrzymano łącznie 9 osób, którym przedstawiono aż 24 zarzuty. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt, a wobec czterech – dozory policyjne. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel nielegalnymi lekami grozi im nawet 12 lat więzienia.