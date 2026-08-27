Fałszywe leki w internecie. Służby rozbiły groźną grupę przestępczą

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Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) rozbili grupę przestępczą, która nielegalnie handlowała lekami w internecie. Zatrzymano 9 osób.

Funkcjonariusze CBZC rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która za pośrednictwem popularnego komunikatora internetowego prowadziła sprzedaż nieprzebadanych i potencjalnie niebezpiecznych substancji.

W ofercie przestępców znalazły się m.in. substancje psychotropowe, stymulanty, sterydy anaboliczno-androgenne, leki na potencję oraz środki przeciwcukrzycowe i odchudzające.

Nieograniczona sprzedaż

Nielegalne produkty trafiały do klientów z całej Polski za pośrednictwem automatów paczkowych, a także poza granice kraju dzięki współpracy z firmą kurierską.

Płatności były realizowane za pomocą kodów BLIK w bankomatach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i podkarpackiego.

Przestępcy wykorzystywali dane personalne innych osób, by ukryć swoją tożsamość.

Członkowie grupy do swojej działalności wykorzystywali pozyskane dane personalne innych osób w celu anonimizacji swojej tożsamości, a na etykietach paczek z zawartością substancji zabronionych, w miejscu nadawcy i odbiorcy wpisywali jedynie adresy odbiorcy - podkreślają śledczy.

Magazyny pełne nielegalnych leków

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania członków grupy znaleziono magazyny, w których zabezpieczono mnóstwo nielegalnych substancji. Funkcjonariusze przejęli m.in. 4 243 ampułki i 4 959 tabletek sterydów anabolicznych oraz 2 250 tabletek leków psychotropowych.

Zabezpieczono również gotówkę w wysokości ponad 76 tysięcy złotych, 1 700 euro oraz dwa samochody osobowe o łącznej wartości 47 tysięcy złotych.

W sprawie zatrzymano łącznie 9 osób, którym przedstawiono aż 24 zarzuty. Wobec dwóch podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt, a wobec czterech – dozory policyjne. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel nielegalnymi lekami grozi im nawet 12 lat więzienia.