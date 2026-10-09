Ciężko ranni w wypadku busa pod Żaganiem

RMF24

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Bus uderzył w bariery, a następnie dachował w piątek rano na autostradzie A18 w pow. żagańskim (Lubuskie). Trzy osoby zostały ranne, w tym dwie ciężko.

Do wypadku doszło w piątek około godz. 8 na 38. kilometrze A18 na wysokości Iłowej, to jej odcinek między węzłami Żary Południa a Luboszów.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-latek kierujący busem, jadącym w kierunku Wrocławia prawdopodobnie zasnął, uderzył w bariery energochłonne, a potem auto dachowało na poboczu.

W wypadku trzy osoby zostały ranne, w tym dwie ciężko. Jedną z tych osób zabrał do szpitala śmigłowiec LPR, a pozostałe karetki – powiedział PAP podkom. Arkadiusz Szlachetko z KPP w Żaganiu.

W związku z wypadkiem zablokowany został zjazd i wjazd na autostradę z kierunku Iłowej. Ruch na samej A18 odbywa się normalnie.