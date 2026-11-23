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Amerykańska Służba Leśna opublikowała w publicznym archiwum dokumenty dotyczące zgłoszeń możliwych spotkań z Wielką Stopą – legendarnym, człekokształtnym stworzeniem znanym też jako Sasquatch. Akta odnoszą się do przypadków z Oregonu i Montany.

Jak pisze „The Guardian”, publikacja nastąpiła kilka miesięcy po tym, jak mieszkańcy wiejskich terenów Ontario w Kanadzie informowali o obserwacjach dużych, tajemniczych postaci przypominających opisy Wielkiej Stopy.

Tropy w lesie Oregonu

Jeden z udostępnionych dokumentów pochodzi z 1982 roku. Biolog zajmujący się dziką przyrodą Rodney Johnson badał wówczas nietypowe odciski znalezione w trzech miejscach na terenie Umatilla National Forest w północno-wschodnim Oregonie. Dwa ślady zostały zabezpieczone w formie gipsowych odlewów.

Johnson przedstawił osiem argumentów, dla których – jego zdaniem – tropy nie należały do Sasquatcha. Wskazywał między innymi, że długość kroku nie zmieniała się wraz z nachyleniem terenu, ślady nie sięgały dna błota, a małe palce nie miały wyraźnych opuszek.

Teorii o Wielkiej Stopie od razu jednak nie wykluczył, pisząc, że „jeśli ślady zostały sfałszowane, ktoś musiał włożyć w to mnóstwo wysiłku i zadbać o najdrobniejsze szczegóły”.

W późniejszej notatce śledczy uznał, że ślady były „bardzo sprytną próbą dokonania oszustwa”. Dokument kończyło stwierdzenie, że sprawę Wielkiej Stopy można zamknąć.

Relacje z Montany

W archiwum znalazły się również materiały z Montany. W relacji z 1980 roku Leo Kinney opisał swoją wyprawę. Wraz z trzema innymi osobami wybrał się do lasu po padłego jelenia. Według jego relacji, zamiast zwierzęcia mieli natrafić na ślady innego stworzenia.

„Były ślady, silny zapach i mruczący odgłos” – relacjonował Kinney, pisząc o istocie poruszającej się na tylnych kończynach.

Grupa uznała, że zwierzę miało podnieść i przeciągnąć tuszę jelenia. Jak wynika z opisu, uczestnicy wyprawy nie zamierzali sprawdzać, czym było tajemnicze stworzenie.

W dokumentach przywołano także artykuł lokalnej gazety „Clark Fork Valley Press” z 2003 roku. Opisywano w nim setki „dziwnych odcisków stóp”, które znaleziono w Montanie.

Kolejne zgłoszenia pojawiły się w czerwcu w wiejskich częściach Ontario. Mieszkańcy mieli zauważyć dwa duże stworzenia przeszukujące śmieci. „Jedno duże, drugie nieco mniejsze” – głosiła jedna z relacji.

Niewyjaśnione historie i brak naukowych dowodów

Historie o Wielkiej Stopie od lat budzą zainteresowanie, choć istnienie takiego zwierzęcia nie zostało potwierdzone naukowo. Bigfoot Mapping Project – baza gromadząca podobne zgłoszenia – zawiera już ponad 16 tys. opisów domniemanych obserwacji i śladów.

Filozof Josh Redstone z Carleton University zwracał uwagę w rozmowie z „The Guardian”, że właśnie niepotwierdzony charakter takich opowieści może być dla ludzi atrakcyjny.

Dla osób wierzących w Sasquatcha sama możliwość odkrycia czegoś nowego jest ekscytująca – mówił.