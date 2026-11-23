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Dziś powinny zakończyć się prace śledczych w Mołodyczu na Podkarpaciu. To jedna z trzech miejscowości, w których w piątek spadły fragmenty rosyjskich rakiet Ch-101. Prace w podkarpackim Rudniku nad Sanem i Nowym Lipowcu na Lubelszczyźnie zostały już zakończone. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamierza wezwać ambasadora Federacji Rosyjskiej w związku z piątkowym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej - potwierdził dziennikarz RMF FM.

Jak ustalił dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, w związku z wydarzeniami z piątku Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamierza wezwać ambasadora Federacji Rosyjskiej. Termin wezwania ambasadora nie jest jeszcze znany. Wcześniej muszą zakończyć się wojskowe procedury.

Najnowsze ustalenia śledczych w sprawie piątkowych wydarzeń przekazał na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie prok. Marcin Kozak. Jak poinformował, rano śledczy wznowili prace na terenie Mołodycza. Pozostał jeden sektor do zbadania, jest on dosyć rozległy i trudnodostępny – tłumaczył prokurator. Zaznaczył, że ma nadzieję, iż dziś te prace się zakończą.

Prok. Kozak powtórzył, że we wszystkich trzech miejscach znaleziono szczątki pocisków manewrujących Ch-101. Wszystkie zostały wyprodukowane w zakładach w miejscowości Dubna w Rosji w czwartym kwartale tego roku. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nie doszło też do poważnych uszkodzeń mienia. Szczątki pocisków spadły bowiem na tereny niezamieszkałe.

Trzy rakiety. Nowe informacje o obiektach, które spadły w Polsce „We wszystkich trzech lokalizacjach – w miejscowościach Nowy Lipowiec (powiat biłgorajski), Rudnik (powiat niżański) oraz Mołodycz (powiat jarosławski) – ujawniono szczątki pocisków manewrujących Ch-101” - przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie…

Kluczowe będą ustalenia ekspertów

Teraz, w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuraturę, zebrany materiał dowodowy zostanie przekazany do badania przez ekspertów z wielu dziedzin. Jak podkreślił prokurator Kozak, chodzi o ustalenie szczegółów dotyczących tych pocisków.

Chcemy poznać szczegóły techniczne, zarówno w zakresie napędu tego pocisku, systemów nawigacyjnych, jaka głowica bojowa ze sobą niósł, ustalić okoliczności, w wyniku jakich doszło do upadku tych obiektów – czy to np. brak paliwa, wady konstrukcyjne – wyliczał.

Eksperci będą ustalać trajektorię lotu, jak pociski dostały się na teren Polski, skąd zostały wystrzelone. Będą też badać skalę zagrożenia życia ludzi i dla mienia, w jakich okolicznościach doszło do odpalenia tych pocisków, czy doszło do skierowania ich na terytorium Polski w sposób zamierzony czy niezamierzony.

Prok. Kozak podkreślił, że do czasu, kiedy nie będzie opinii biegłych, prokuratura nie będzie w stanie odpowiedzieć, czy w pociskach był materiał wybuchowy. Hipoteza co do tego, że doszło do eksplozji materiałów wybuchowych, jest jak najbardziej prawdopodobna, ale musimy poczekać na opinię biegłych - zaznaczył.

Na miejscu zdobyliśmy liczne i bardzo cenne informacje o potencjalne wojskowym innego państwa. Ustalenia, które poczyniliśmy, dają podstawę do formułowania określonych wniosków na arenie międzynarodowej, ponieważ zdobyliśmy je na miejscu zdarzenia. Dają też podstawę do formułowania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych – mówił prok. Kozak.

Nowy Lipowiec, Mołodycz, Rudnik nad Sanem - to tam spadły szczątki rosyjskich pocisków

W piątek rano podczas zmasowanych ataków Rosji na Ukrainę doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W miejscowości Nowy Lipowiec obiekt latający spadł na pole przy lesie i zapalił się. Słyszany był też wybuch. W rejonie Rudnika nad Sanem w lesie znalezione zostały resztki kolejnego obiektu. Natomiast trzeci spadł na niezabudowanym terenie w Mołodyczu, ok. 280 m od domku letniskowego, w którym nikogo nie było.

Okoliczności zdarzeń, wspólnie z Żandarmerią Wojskową, badają prokuratorzy wojskowi z 8. Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Lublinie oraz Działu do Spraw Wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

Zdj. Mateusz Krymski / PAP

„To jest ta rakieta”. Prokuratura o obiekcie, który spadł w Nowym Lipowcu Zakończyły się prace prokuratury i Żandarmerii Wojskowej w miejscu upadku obiektu latającego w Nowym Lipowcu (Lubelskie) – przekazała Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Śledczy czasowo przerwali prace w Mołodyczu (Podkarpackie), a jeszcze dziś mają…

Zmasowany atak Rosji

Pociski Ch-101 są stosunkowo nowoczesnym środkiem bojowym, przeznaczonym do atakowania celów o znaczeniu strategicznym na głębokim zapleczu przeciwnika. Według informacji ukraińskich Sił Powietrznych do ataku, do którego doszło w nocy z czwartku na piątek, Rosja użyła łącznie 84 pocisków manewrujących różnych typów: od Ch-101, przez 3M14 Kalibr (odpalone z okrętu podwodnego na Morzu Czarnym) po Iskander-K (wystrzeliwane z mobilnych wyrzutni lądowych).

Pociski Ch-101 zostały wystrzelone z samolotów typu Tu-95. Według Sił Powietrznych Ukrainy odnotowano start siedmiu takich maszyn i Tu-160 (dwa lub trzy). Użyte w ataku pociski mają duży zasięg – do ok. 3500 km od miejsca startu, co pozwala na ich wystrzeliwanie znad terytorium Rosji, daleko poza zasięgiem oddziaływania ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Pocisk Ch-101 - co o nim wiemy?

Pocisk posiada kilka niezależnych systemów naprowadzania. Zagłuszanie pracy wszystkich jest praktycznie niemożliwe. W trakcie lotu porusza się na małej wysokości (nawet kilka-kilkanaście metrów nad ziemią), co znacznie utrudnia jego wykrycie i zniszczenie.

Nowsze wersje Ch-101 posiadają wyrzutnie pułapek termicznych, które mają zmylić pociski przeciwlotnicze naprowadzane na podczerwień, co dodatkowo utrudnia ich zniszczenie. Pocisk przenosi ładunek bojowy o dużej masie – ok. 450 kg.