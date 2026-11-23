RMF24

Brytyjska służba zdrowia rozpoczyna dziś badania, do których zaproszonych zostanie 700 tysięcy kobiet. To największy taki sprawdzian skuteczności AI w medycynie na świecie. Nowoczesna technologia pomoże radiologom w diagnozowaniu raka piersi. Koszt tych testów w skali ogólnokrajowej to 10 milionów funtów.

Obecnie każdy mammogram wykonany w ośrodkach NHS analizowany jest przez dwóch niezależnych radiologów. Zdjęcia, które objęte zostaną nowymi badaniami, zbada sztuczna inteligencja i jeden specjalista. Celem tak szeroko zakrojonego testu jest ustalenie, w jakim stopniu AI może pomóc we wczesnym wykrywaniu raka piersi, a także - do jakiego stopnia potrafi wyeliminować błędne diagnozy, przysparzające pacjentkom i służbie zdrowia niepotrzebnych kłopotów oraz kosztów.

Program, który zostanie użyty w badaniach, został wytrenowany na milionach zdjęć mammograficznych wykonanych w brytyjskich szpitalach. Będzie on szukał matematycznych wzorców, które nie są dostrzegalne dla ludzkiego oka, a mogą pomóc we wczesnej diagnozie nowotworu.

Czy AI zastąpi człowieka?

Tylko w pewnym sensie, ponieważ decyzja o ostatecznej diagnozie – jak podkreślają organizatorzy badań – nie będzie należeć do sztucznej inteligencji, lecz do człowieka. Warto też podkreślić oczywiste korzyści, jakie wynikają z pomocy, którą niesie nowa technologia.

W Wielkiej Brytanii obecnie brakuje radiologów – zastąpienie jednego z nich w całym procesie przez sztuczną inteligencję może tę sytuację poprawić. Eliminacja diagnoz schorzeń, które są dla pacjentek niegroźne i pozostają bez uciążliwych symptomów, wiązać się będzie z konkretnymi oszczędnościami w budżecie NHS, nie mówiąc już o niepotrzebnym stresie, który przeżywają kobiety błędnie zdiagnozowane.

Logistyka badań

W Wielkiej Brytanii co trzy lata kobiety między 50. a 75. rokiem życia są rutynowo zapraszane do wzięcia udziału w badaniach mammograficznych, więc problemu z rekrutacją nie będzie. W tym przypadku pacjentki zostaną listownie powiadomione, że ich wyniki przeanalizuje sztuczna inteligencja pod nadzorem radiologa. Panie będą mogły oczywiście odmówić udziału w testach, ale biorąc pod uwagę, że w badanie zaangażowane są w nie duże ośrodki uniwersyteckie – w tym Uniwersytet w Cambridge – i kilkanaście szpitali, z frekwencją nie powinno być żadnego problemu.

Wyniki badań – ich przebieg oraz skuteczność – zostaną dokładnie przeanalizowane, zanim służba zdrowia podejmie jakiekolwiek dalsze decyzje systemowe. Warto podkreślić, że co roku na Wyspach raka piersi diagnozuje się u 50 tysięcy kobiet. Wstępne szacunki sugerują, że nowy sposób diagnostyki może zapobiec śmierci około 1300 osób.