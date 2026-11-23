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Zaczęło się od zasłabnięcia dziecka, a chwilę później na zawroty głowy i nudności skarżyli się już wszyscy zgromadzeni w kaplicy w Bad Grönenbach w Niemczech. W niedzielny poranek 56 uczestników mszy padło ofiarą „cichego zabójcy”. Zawiódł system bezpieczeństwa w nowo kupionym urządzeniu grzewczym.

Zaczęło się od zasłabnięcia dziecka, liczba poszkodowanych rosła lawinowo

Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielny poranek w kaplicy zamkowej w miejscowości Bad Grönenbach położonej w Bawarii. Najpierw podczas mszy zasłabło dziecko, potem kolejne osoby zaczęły skarżyć się na złe samopoczucie.

Po zgłoszeniu na numer alarmowy na miejsce skierowano karetki pogotowia i wozy strażackie – kilkadziesiąt osób udzielało pomocy poszkodowanym – na początku 19 osobom, ale z czasem liczba ta lawinowo rosła do 56. Tylu było uczestników mszy.

Wszyscy zgłaszali bóle głowy, zawroty oraz nudności – klasyczne objawy zatrucia tlenkiem węgla.

Większości udzielono pomocy na miejscu, ale 16 poszkodowanych, w tym kilkoro dzieci, przewieziono do szpitala. Według najnowszych informacji ich życiu nic nie zagraża.

Kościelny włączył nowy piec przed mszą, zawiódł system bezpieczeństwa

Ratownicy przy pomocy urządzeń pomiarowych potwierdzili obecność niebezpiecznego gazu w powietrzu.

Jak ustalili śledczy, źródłem emisji tlenku węgla było nowo zakupione urządzenie grzewcze. Piec został włączony przez kościelnego o 6:00 rano, żeby ogrzać kaplicę przed nabożeństwem. Urządzenie wyposażone było w system bezpieczeństwa, który miał automatycznie wyłączyć piec w przypadku przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla. Niestety, zabezpieczenie to nie zadziałało.

Dochodzenie w sprawie przyczyn incydentu prowadzi policja, która ma ustalić, czy zawiódł mechanizm bezpieczeństwa, czy też doszło do niewłaściwego użytkowania pieca.

Czym jest tlenek węgla i jakie daje objawy?

Tlenek węgla (CO) to bezbarwny, bezwonny i bezsmakowy gaz, który powstaje podczas niepełnego spalania materiałów zawierających węgiel, takich jak drewno, olej czy gaz. Jest szczególnie niebezpieczny, ponieważ nie daje żadnych sygnałów ostrzegawczych – nie można go wyczuć ani zobaczyć. Po wdychaniu tlenek węgla wiąże się z hemoglobiną znacznie silniej niż tlen, przez co krew traci zdolność transportu tlenu do narządów i tkanek. Objawy zatrucia mogą obejmować bóle głowy, zawroty, nudności, osłabienie, a przy większych stężeniach – utratę przytomności, a nawet śmierć.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?