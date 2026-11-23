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Nierówności dochodowe w Unii Europejskiej nieznacznie spadły w 2025 roku, osiągając najniższy poziom od 2010 roku. Polska wypada na tym tle stosunkowo korzystnie. Współczynnik Giniego wyniósł w naszym kraju 24,9, co oznacza, że różnice w dochodach są mniejsze niż w większości państw UE. Polska wyprzedza pod tym względem m.in. Danię, Szwecję, Niemcy i Francję.

Nierówności dochodowe i ubóstwo pozostają jednym z wyzwań społecznych w Europie, fot. Marek BAZAK

Nierówności dochodowe i ubóstwo pozostają jednym z wyzwań społecznych w Europie, fot. Marek BAZAK / East News

Najnowsze dane Eurostatu pokazują, że nierówności dochodowe w Unii Europejskiej stopniowo się zmniejszają. W 2025 roku średni współczynnik Giniego dla UE wyniósł 29,2. Rok wcześniej było to 29,4. To najniższy wynik w obecnym szeregu danych, obejmującym okres od 2010 roku.

Zmiana jest niewielka, ale wpisuje się w dłuższy trend. Średnia dla Unii z lat 2010–2024 wynosiła 30,2, co oznacza, że obecny poziom nierówności jest niższy niż w poprzednich latach. Nie wszystkie kraje korzystają jednak z tych zmian w takim samym stopniu i różnice między państwami pozostają wyraźne.

Polska z wynikiem lepszym niż średnia UE

Współczynnik Giniego dla Polski wyniósł w 2025 roku 24,9. To wynik wyraźnie niższy od unijnej średniej, która wynosi 29,2.

Nasz kraj znalazł się wśród sześciu państw europejskich, w których wskaźnik nie przekroczył 25. Niższe wartości odnotowano na Słowacji (23,0), w Belgii (23,4), Norwegii (23,7), Czechach (24,0) i Słowenii (24,6).

Polska wypada korzystniej również na tle części państw uznawanych za zamożne i charakteryzujących się rozbudowanymi systemami zabezpieczenia społecznego. W Danii współczynnik wyniósł 28,2, w Szwecji 28,6, a w Finlandii 27,1.

Wyższe nierówności niż w Polsce odnotowano także w największych gospodarkach UE. W Niemczech wskaźnik wyniósł 30,1, we Francji 30,4, w Hiszpanii 30,8, a we Włoszech 31,0.

Dane pokazują, że wysoki poziom rozwoju gospodarczego nie oznacza automatycznie bardziej równomiernego podziału dochodów.

Polska wyraźnie poprawiła wynik na przestrzeni lat

Szczególnie istotna jest zmiana, jaka zaszła w Polsce w porównaniu z poprzednimi latami. Współczynnik Giniego w 2025 roku był o 4 punkty niższy od średniej dla Polski z lat 2010–2024. Pod tym względem nasz kraj znalazł się w ścisłej czołówce państw, w których nierówności najbardziej zmalały.

Większą poprawę odnotowano jedynie w Rumunii. Tam wskaźnik wyniósł 27,3, czyli o 6,4 punktu mniej niż wcześniejsza średnia. Wyraźny spadek zanotowały również Macedonia Północna, Serbia i Czarnogóra.

Według Francisco J. Delgado, profesora z Uniwersytetu w Oviedo, poprawa sytuacji w Polsce i Rumunii jest w dużej mierze związana z szybkim wzrostem gospodarczym. Ważną rolę odegrał również wzrost płac, w tym podwyżki płacy minimalnej, rozwój systemu świadczeń społecznych oraz wykorzystanie funduszy unijnych.

Dane dotyczące produktu krajowego brutto na mieszkańca, uwzględniające różnice w sile nabywczej, pokazują skalę zmian. W latach 2015–2025 Polska zwiększyła swój wynik z 70 do 81 proc. średniej unijnej.

Oznacza to, że poziom rozwoju gospodarczego Polski wyraźnie zbliżył się do średniej UE. Jednocześnie poprawiły się wskaźniki dotyczące rozkładu dochodów.

Bułgaria z największymi nierównościami w Unii

Na drugim biegunie zestawienia znajduje się Bułgaria. Współczynnik Giniego wyniósł tam 37,7, co jest najwyższym wynikiem wśród państw członkowskich UE.

Wysokie nierówności odnotowano również na Łotwie (35,6) i Litwie (35,5). Unijną czołówkę państw o największych różnicach dochodowych uzupełniają m.in. Grecja i Włochy.

Jeszcze wyższy wynik wśród wszystkich analizowanych państw europejskich ma Turcja. W jej przypadku współczynnik Giniego wyniósł 43,9. To niemal 15 punktów więcej niż średnia dla Unii Europejskiej.

Eksperci wskazują, że na wysokie nierówności w Bułgarii wpływa kilka czynników. Jednym z nich jest system podatkowy, oparty na jednolitej, 10-procentowej stawce podatku dochodowego od osób fizycznych. Znaczenie mają także stosunkowo niskie transfery socjalne, różnice w wynagrodzeniach oraz podział rynku pracy.

Według OECD wysokie nierówności w tym kraju wynikają przede wszystkim z dużych różnic w dochodach osiąganych z pracy i innych źródeł oraz ograniczonego wpływu podatków i świadczeń na ich wyrównywanie.

Co wpływa na różnice między bogatymi a biednymi?

Dlaczego w jednych krajach różnice dochodowe są niewielkie, a w innych pozostają bardzo duże. Francisco J. Delgado wskazuje przede wszystkim na sytuację na rynku pracy, poziom bezrobocia, wysokość wynagrodzeń i politykę państwa.

Znaczenie mają również system podatkowy, wysokość świadczeń społecznych, struktura gospodarki, wydajność pracy oraz dostęp obywateli do edukacji i możliwości rozwoju zawodowego.

W praktyce oznacza to, że na poziom nierówności wpływa nie tylko to, ile mieszkańcy danego kraju zarabiają, ale również to, jak państwo rozkłada ciężar podatków i komu przysługują świadczenia.

Przykładem jest Belgia, gdzie stosunkowo niski poziom nierówności wiąże się m.in. z rozbudowanym systemem podatkowym i transferami społecznymi, a także silnym dialogiem między pracownikami a pracodawcami.

Z kolei przypadek krajów nordyckich pokazuje, że nawet państwa o długiej tradycji egalitaryzmu mogą doświadczać wzrostu nierówności. W porównaniu ze swoimi wcześniejszymi średnimi wyższe wartości odnotowano w Szwecji, Finlandii i Danii. Eksperci zwracają uwagę m.in. na problemy gospodarcze i wysokie bezrobocie w części tych państw.

Niższe nierówności nie oznaczają, że problem zniknął

Dane Eurostatu przynoszą dla Polski korzystny obraz na tle większości państw europejskich. Nasz kraj ma niższy poziom nierówności dochodowych niż średnia unijna, a w porównaniu z poprzednimi latami odnotował wyraźną poprawę.

Nie oznacza to jednak, że wszyscy Polacy korzystają ze wzrostu gospodarczego w takim samym stopniu. Wskaźnik Giniego pokazuje ogólny rozkład dochodów, ale nie mówi wszystkiego o sytuacji poszczególnych grup społecznych, różnicach regionalnych czy kosztach życia.

Warto też pamiętać, że niższy poziom nierówności nie musi oznaczać wysokich zarobków wszystkich mieszkańców. Pokazuje przede wszystkim, jak duże są różnice między dochodami.

Dla Polski wyzwaniem pozostaje więc nie tylko utrzymanie dotychczasowej poprawy, ale także zapewnienie, by korzyści ze wzrostu gospodarczego były odczuwalne w różnych grupach społecznych i regionach kraju.