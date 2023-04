100 dzieł Andrzeja Wróblewskiego i 50 prac artystów, którzy nawiązywali do twórczości tego malarza będzie można oglądać w Muzeum Narodowym w Lublinie. Wystawa "Wróblewski i po... Sztuka realizmu bezpośredniego" zostanie otwarta 28 kwietnia.

Jedno z dzieł Andrzeja Wróblewskiego / Karol Zienkiewicz / PAP

Tematyka związana z postacią malarza, jakim był Andrzej Wróblewski, nie należy do łatwych i niełatwa to będzie wystawa, ale za to piękna i zapewniam, że pełna przeżyć - mówiła w środę dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie Katarzyna Mieczkowska.

Dodała, że publiczność będzie mogła przekonać się, jak bardzo aktualna jest twórczość Wróblewskiego, bo tuż za granicą Polski trwa wojna w Ukrainie. Przygotowanie wystawy wsparła córka artysty Marta Wróblewska oraz Fundacja Andrzeja Wróblewskiego.

Muzeum Narodowe w Lublinie ma w swoich zbiorach dwa obrazy Wróblewskiego. Pierwszy z nich "Obraz na temat okropności wojennych" ("Ryby bez głów") powstał w 1948 roku, kończąc wczesny okres twórczości, zarazem rozpoczynając cykl "Rozstrzelania" - najbardziej znanych dzieł twórcy, poświęconych doświadczeniu wojny. Drugi obraz "Kobieta" namalowany został tuż przed tragiczną śmiercią artysty w 1957 roku; wieńczył wielokrotnie powtarzany przez artystę temat "Kolejek" i "Poczekalni".

Kurator wystawy prof. Marcin Lachowski określił różnorodną twórczość Wróblewskiego fenomenem na mapie życia artystycznego XX wieku. Przez 11 lat stworzył wiele prac, które posługiwały się różnymi odniesieniami artystycznymi i różnymi konwencjami artystycznymi - od abstrakcji, poprzez figurację, od metafory do bardzo takich też szkicowych scen rodzajowych, a także bardzo osobistych widoków górskich - wymienił kurator.

Jak podkreślił, celem wystawy jest pokazanie przekroju twórczości Andrzeja Wróblewskiego. Widzowie zobaczą prace tworzone od 1948 roku do śmierci artysty w 1957 roku.

Prof. Marcin Lachowski wskazał, że Wróblewski był artystą "osobnym, kompletnym i zajmował pozycję outsidera", ale istotną częścią wystawy będzie także prezentacja odniesień, wpływów i oddziaływania Wróblewskiego na kolejne pokolenia artystów skupionych w Gruppie, Grupie Wprost, Grupie Ładnie, którzy bezpośrednio odnosili się do twórczości Wróblewskiego oraz na twórczość Zbigniewa Libery, Mirosława Bałki, Katarzyny Kozyry, Wilhelma Sasnala, Przemysława Mateckiego, Rafała Bujnowskiego.

Przekrój artystyczny będzie niezwykle szeroki i mam wrażenie, że odzwierciedli takie zasadnicze przesłanie twórczości Wróblewskiego dotyczące właśnie pojęcia +realizmu bezpośredniego+, oddziaływania na widza w sposób emocjonalny, intensywny, mocny - podkreślił kurator.

Wystawę "Wróblewski i po... Sztuka realizmu bezpośredniego" będzie można oglądać do 27 sierpnia. Towarzyszyć jej będą oprowadzania kuratorskie, wykłady i spotkania poświęcone twórczości artysty.