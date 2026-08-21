Tragedia podczas nocnej orki. 24-latek zginął przygnieciony przez ciągnik

RMF24

Dramat w gminie Chełm (Lubelskie). 24-letni mężczyzna został śmiertelnie przygnieciony przez ciągnik rolniczy podczas nocnej orki. Okoliczności tej tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.

Do tragicznego wypadku doszło minionej nocy w jednej z miejscowości w gminie Chełm (Lubelskie).

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 24-letni mężczyzna kierował ciągnikiem rolniczym marki Ursus i wykonywał prace związane z orką.

W pewnym momencie maszyna przewróciła się i wpadła do rowu melioracyjnego, przygniatając kierującego.

Ciągnik leżał kołami do góry w rowie

O dramatycznym zdarzeniu służby zostały powiadomione dziś rano, około godziny 6:00. To członek rodziny znalazł leżący w rowie ciągnik i natychmiast zaalarmował odpowiednie służby.

Niestety, przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia mogła jedynie stwierdzić zgon młodego rolnika.

Na miejscu pojawił się prokurator, który zdecydował o zabezpieczeniu ciała 24-latka do dalszych badań. Śledczy będą teraz szczegółowo wyjaśniać okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Policja nie wyklucza, że do wypadku mogły przyczynić się trudne warunki pracy w nocy lub nieuwaga podczas obsługi maszyny.

