Te rośliny mogą zapobiegać powstawaniu raka. Przełomowe badania polskich naukowców

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Ekstrakty z roślin wodnych mogą hamować procesy prowadzące do rozwoju nowotworów – wynika z badań prowadzonych przez naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Badacze poszukują materiału, który będzie można wykorzystać w profilaktyce raka.

Nowe spojrzenie na profilaktykę nowotworową

Naukowcy z Katedry Biologii Molekularnej KUL badają właściwości wielu roślin występujących w środowisku jezior, na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego na Lubelszczyźnie. Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych KUL, prof. Maciej Masłyk, cytowany w komunikacie prasowym uczelni, wyjaśnia:

Interesuje nas przede wszystkim działanie chemoprewencyjne – czyli takie, które nie tyle niszczy już powstałe komórki nowotworowe, co zapobiega ich powstawaniu poprzez modulację kluczowych procesów biologicznych prowadzących do kancerogenezy.

Badacze dotychczas wzięli pod lupę ekstrakty z ponad 20 gatunków roślin wodnych. Określali oni zawartość cennych związków chemicznych w roślinach. Badacze następnie testowali zebrany materiał roślinny na biologicznych modelach nowotworów. Badano wpływ ekstraktów na linie komórkowe różnych typów nowotworów oraz analizowano zachodzące mechanizmy molekularne.

Według badaczy pierwsze wyniki są obiecujące.

Większość badanych ekstraktów wykazuje silną aktywność biologiczną wobec komórek nowotworowych. Co szczególnie istotne, analizowane są nie tylko efekty cytotoksyczne, ale również wpływ na procesy takie jak proliferacja komórek, stres oksydacyjny, regulacja cyklu komórkowego czy regulacja szlaków sygnałowych związanych z transformacją nowotworową – przekazano w komunikacie.

Zdaniem naukowców wyniki te mogą w przyszłości przyczynić się do opracowania nowych strategii profilaktyki nowotworów, w tym suplementów diety lub leków wspierających ochronę organizmu przed rozwojem choroby.

Rozwój profilaktyki nowotworowej

Jak podkreślono, badania prowadzone na KUL wpisują się w światowy trend poszukiwania naturalnych związków bioaktywnych jako elementów profilaktyki nowotworowej.

W przeciwieństwie do klasycznych terapii przeciwnowotworowych, które stosuje się po rozpoznaniu choroby, chemoprewencja koncentruje się na ograniczaniu ryzyka bądź opóźnieniu jej wystąpienia. Może to mieć szczególne znaczenie w populacjach podwyższonego ryzyka – napisano.

Badania przeprowadzono w ramach projektu „Eksploracja obszarów wodnych woj. lubelskiego pod kątem nowych substancji chemoprewencyjnych” realizowanego na KUL. Dotyczy on badań prowadzonych na styku hydrobiologii, biologii molekularnej, chemii i medycyny.