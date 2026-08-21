Tajemnicze przewody i rozbłysk na torach w Białce Kolonii. Służby badają sprawę

Wczoraj na policję wpłynęło zgłoszenie o podejrzanych przewodach leżących przy torach w miejscowości Białka Kolonia w powiecie łęczyńskim na Lubelszczyźnie. Dzień wcześniej miało też dojść do wybuchu. Maszynista wstępnie zidentyfikował to jako uszkodzenie silników.
Oględziny nie wykazały jednak żadnych uszkodzeń. Przełom przyniosła analiza monitoringu z lokomotyw, na którym zauważono wyraźny rozbłysk.
W wyniku przejrzenia monitoringu lokomotyw, zauważono rozbłysk - czytamy w komunikacie lubelskiej policji.
Służby i prokuratura badają sprawę
Ze względu na podejrzenie naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej, na miejscu pojawili się kryminalni, policjanci z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Lublinie oraz policyjni kontrterroryści.
Do akcji skierowano także funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. O zdarzeniu powiadomiono również Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Brak śladów materiałów wybuchowych
Wstępne oględziny z użyciem specjalistycznego sprzętu nie wykazały obecności materiałów wybuchowych. Nie ma też uszkodzeń torowiska.
„Obecnie czynności prowadzone są wstępnie w kierunku art. 164 kodeksu karnego, czyli sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia powszechnie niebezpiecznego” - informuje lubelska policja.