​80 tys. złotych stracił senior z Lublina, ponieważ zaufał oszustowi. 80-latek uwierzył, że ktoś może włamać się na jego konto bankowe. By zapobiec przestępstwu, miał zainstalować aplikację, której zadaniem było przeniesienie środków na bezpieczny rachunek.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policja poszukuje złodzieja i apeluje do starszych osób o rozsądek.

Jak przekazał nadkomisarz Kamil Gołębiowski z biura prasowego lubelskiej policji, senior zawiadomił funkcjonariuszy, że padł ofiara oszustwa.

80-latek wyjaśnił, że zadzwonił do niego mężczyzna podający się za przedstawiciela banku. Oszust powiedział, że ktoś może włamać się na jego konto. Dlatego został poproszony o działanie wyprzedzające. Pokrzywdzony miał przekazać swoje oszczędności na rachunek techniczny. W tym celu został poproszony o zainstalowanie specjalnej aplikacji. W rzeczywistości był to zdalny pulpit, ułatwiający działanie przestępcom. 80-latek łącznie stracił ponad 80 tysięcy złotych. Gdy zorientował się, że ma do czynienia z przestępcami zgłosił się do komendy - relacjonuje nadkomisarz Kamil Gołębiowski.

Policjanci poszukują sprawców.

Policyjne apele o rozwagę nadal bez rezultatów

Funkcjonariusze proszą o szczególną ostrożność przy dokonywaniu jakichkolwiek operacji internetowych. Oszuści cały czas udoskonalają metody swojej działalności i wykorzystują każdą okazję, aby wyłudzić oszczędności! Ostatnio coraz częściej notowane są próby wyłudzenia pieniędzy poprzez podszywanie się za pracownika banku.